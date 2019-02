La Fiscalia manté la seva petició d'11 anys de presó per a la mare acusada d'abusar de fill amb discapacitat

Publicado 15/2/2019 11:57:33 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministeri Fiscal ha mantingut a les seves conclusions definitives la petició de pena d'11 anys de presó i 10 anys de llibertat vigilada per a la mare acusada d'abusar sexualment del seu fill amb discapacitat quan aquest tenia 11 anys. Els fets van ocórrer, presumptament, a Mallorca a partir de 2011 i fins al 2013 en diverses ocasions.

Al judici, que ha acabat aquest divendres en l'Audiència Provincial de Balears, la mare ha explicat en el seu últim torn de paraula que s'ha vist "aclaparada per aquesta situació". "Mai em vaig imaginar que s'arribessin a produir aquests fets. He sofert molt i he estat en tractament psicològic i psiquiàtric perquè m'ha suposat un dolor immens", ha relatat durant el seu últim torn de paraula.

Per la seva banda, l'advocat defensor ha sol·licitat l'absolució de la seva clienta en considerar que "hi ha dubtes de la veracitat" de les declaracions inicials de la víctima, declaracions que "va fer en un sol moment" i, posteriorment, "ha negat".

Durant el judici, el jove presumptament abusat va explicar que els fets pels quals s'acusa la seva mare "no són veritat".

El jove va assegurar també que des de fa uns quatre mesos, quan va sortir del centre d'acolliment en aconseguir la majoria d'edat, viu amb la seva mare i que es porta bé amb ella. "Em va dir que digués la veritat", va afegir, en relació al mateix judici. A més, va assegurar que el seu "trastorn" --sofreix TDA i compta amb una discapacitat del 33 per cent-- no li impedeix fer "vida normal".

Per la seva banda, una tècnica de la Unitat de Valoració d'Abús Sexual (Uvasi) de l'IMAS, que ha declarat aquest divendres, ha explicat que en fer-se càrrec del cas i entrevistar-se amb el menor no li va poder aplicar els "criteris habituals de credibilitat" perquè no podia oferir "un relat lliure i espontani suficient". No obstant això, ha dit que aquest va acabar per "manifestar els abusos sexuals" i que va descartar que hagués estat "influenciat" perquè va mantenir el seu "relat en el temps".

"FIGURA DE REFERÈNCIA"

Preguntada pel canvi de declaració del jove, l'especialista ha dit que viure amb la seva mare "és un factor de pes", ja que, a més, és una "figura de referència". "El fet que visqui amb ella fa que sigui fàcil retractar-se", ha remarcat.

En la primera jornada del judici, que va tenir lloc el dijous, la mare va negar haver abusat del seu fill. Preguntada la representant del Ministeri Fiscal per si li havia forçat perquè li "penetrés bucalment, analment i vaginalment", ha dit que "mai, per favor".

També va comparèixer un educador del centre que va explicar que un estiu els hi van arribar dos informes policials referents al menor, en els quals s'indicava que havia protagonitzat dues conductes sexualitzades a la via pública. Així, es va investigar i es va determinar que s'havien d'acabar les sortides del centre. Segons ha explicat, el menor va acabar confessant que la seva mare havia estat abusant d'ell.

La directora del centre també va assenyalar que van detectar un "canvi d'actitud en el menor". "Ens va estranyar molt, perquè no havíem vist en ell conductes de caràcter sexual. Pensàvem que tenia accés a pornografia o alguna cosa així, i que això li estava excitant", va plantejar. Quan el nen els va explicar què ocorria, van posar la situació en mans dels especialistes.

Per la seva banda, un educador social de l'IMAS, que tenia assignat al menor, va manifestar que "el retard" que pateix "no li impedeix fabular", tot i que una altra cosa és que compongui una "història complexa". A més, va considerar que amb les seves manifestacions, el menor és "conscient" que està intentant "parar una acusació contra la seva mare".