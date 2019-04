El Fogaiba destina 800.000 euros a la convocatòria d'ajudes per als escorxadors de Balears

Publicado 7/4/2019 12:34:50 CET

El termini de presentació de sol·licituds comença aquest diumenge i acaba el dia 10 de maig

maig PALMA DE MALLORCA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) ha publicat la convocatòria d'ajudes d'aquest any per als escorxadors de les Balears, que ascendeixen als 800.000,00 euros dividits en dues línies, una per a inversions en les instal·lacions i una altra per a la prestació de servei d'interès general.

Segons ha informat la Conselleria de Medi ambient, Agricultura i Pesca en un comunicat, el Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (Fogaiba) d'una banda, manté la convocatòria de 500.000 euros per a la prestació de servei d'interès general, una línia que es va crear l'any passat amb l'objectiu d'assegurar la viabilitat econòmica dels escorxadors.

D'altra banda, es manté també la mateixa quantitat que el 2018 per a la línia d'ajudes en les inversions en escorxadors, a la qual es destinen 300.000 euros.

LA CRISI DEL SECTOR RAMADER

La necessitat de mantenir aquestes subvencions radica en la crisi que sofreix el sector ramader des de fa molts anys.

No obstant això, des de la Conselleria advoquen que "no es poden aplicar només polítiques de conservació de la ramaderia, de les explotacions ramaderes i de tipus paisatgístic si al mateix temps no hi ha una sortida real al mercat de la producció".

Segons ells, en aquesta cadena, el primer punt feble són els escorxadors. Així mateix, han explicat que en els últims anys els escorxadors de les Balears han hagut de fer unes inversions "molt elevades" per poder adaptar-se a una normativa cada vegada més exigent.

El termini de presentació de sol·licituds comença, en ambdues convocatòries, aquest diumenge i acaba el dia 10 de maig.