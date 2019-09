Foment contacta amb autoritats britàniques per coordinar accions davant la fallida de Thomas Cook

Publicado 23/9/2019 16:41:54 CET

MADRID, 23 Set. (EUROPA PRESS) -

El Ministeri de Foment s'ha dirigit les autoritats britàniques per "obtenir informació i coordinar les accions que sigui necessari emprendre per protegir els drets dels usuaris afectats" per la declaració de fallida del touroperador Thomas Cook.

El Departament que dirigeix en funcions José Luis Ábalos assegura estar realitzant un seguiment de la situació generada pel cessament d'activitat d'aquesta companyia per "conèixer el seu abast i l'impacte entre els usuaris espanyols", segons va indicar a través del seu compte en 'Twitter'.

Foment assegura que, de moment, la recomanació "més important" a realitzar als usuaris afectats per la fallida de Thomas Cook és que contactin amb la companyia o amb el seu touroperador perquè els ofereixin "una ràpida solució".

La fallida de la signatura britànica coincideix amb l'inici d'un viatge oficial al Canadà per part del ministre de Foment en funcions amb la finalitat de participar, en representació d'Espanya, en l'Assemblea General de l'Organització Internacional d'Aviació Civil (OACI), que tindrà lloc a Mont-real.

Prèviament, aquest dilluns, Ábalos manté a Toronto una trobada amb representants d'empreses espanyoles del sector de les infraestructures que estan presents en aquest país amb la finalitat de mostrar-los el seu suport.

A més, durant la seva estada a Toronto, el ministre té previst reunir-se amb les ministres de Transports i d'Infraestructures de l'Estat d'Ontario, Caroline Mulroney i Laurie Scott, respectivament.