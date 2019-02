Foment diu que posar topall al preu del lloguer de pisos correspon a CC.AA i ajuntaments

Publicado 19/2/2019 12:15:56 CET

El Ministeri no sap encara si tornarà a promoure un Decret amb mesures per al lloguer abans de les eleccions

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministeri de Foment considera que l'eventual articulació d'un topall màxim per als preus de lloguer d'habitatges correspon als governs regionals i als ajuntaments.

Així ho assegura el secretari d'Estat d'Infraestructures, Pedro Saura, en considerar que "són aquestes administracions les que millor coneixen el mercat de l'habitatge als seus respectius territoris".

"No hi ha un sol mercat de l'habitatge, hi ha molts mercats en funció de cada territori. Per això, el Ministeri creu que han de ser les administracions autonòmiques i locals, que són les que millor coneixen aquests mercats, les que regulin sobre controls de preus del lloguer", va afegir durant la seva intervenció en l''Executive Forum'.

El 'número dos' de Foment va admetre que es tracta d'un assumpte de "una important complexitat tècnica i jurídica". "Però són les comunitats i els ajuntaments els que han de plantejar-se, si escau, la política de preus", va insistir.

L'articulació d'un topall màxim per als preus de lloguer d'habitatge és una de les mesures incloses en l'acord pressupostari que el Govern va aconseguir amb Podem.

El fet que el Govern no inclogués iniciativa alguna en aquest sentit en el Decret Llei de mesures per al mercat de lloguer que va aprovar a finals d'any va portar al fet que la formació que lidera Pablo Iglesias rebutjés aquest text que, finalment, no va aconseguir passar el tràmit de convalidació al Congrés.

Amb la seva actual consideració que han de ser les autonomies i els ajuntaments les que posin límit a les rendes de l'habitatge, Foment defensa un plantejament similar al que manté en relació a la regulació dels vehicles de lloguer amb conductor (VTC), els que donen servei a Uber i Cabify.

En aquest cas, el Ministeri va aprovar un Reial decret per habilitar que administracions regionals i locals entrin a regular en la matèria, atès que, segons va insistir Saura, "són les que han de gestionar aquest nou tipus de transport urbà en el marc de les seves polítiques de mobilitat".

SENSE NOU REIAL DECRET A LA VISTA

Respecte al mercat de l'habitatge, Foment encara no ha determinat si un nou Reial decret de mesures de lloguer formarà part de la bateria d'aquest tipus de textos legals que l'Executiu preveu llançar en les properes setmanes per continuar governant fins a les eleccions.

Per a Saura, la "clau de volta" per resoldre els problemes i les tensions del mercat del lloguer és augmentar l'oferta d'habitatge, "en particular la d'habitatge social'.

Així mateix, veu necessari dissenyar i engegar uns "índexs del preu del lloguer", una estadística "que actualment no existeix a Espanya". A més, tal com es pretenia amb el Decret tombat, es requereix "equilibrar de forma raonable la relació entre inquilí i arrendador".

Quant a l'habitatge social, el secretari d'Estat va apel·lar a la concurrència de les empreses privades per poder escometre el pla de construcció de 20.000 habitatges públics en lloguer plantejat per Foment, però també dels Ajuntaments, donada la capacitat que els atorga el seu actual "sanejada situació".

L'objectiu del Ministeri és triplicar els habitatges públics de manera que passin a representar el 8% del parc total, enfront del 2,5% que actualment suposen.