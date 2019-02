Foment estudia la qualitat del servei de la ruta entre Menorca i Barcelona

Publicado 5/2/2019 12:35:49 CET

El preu dels vols amb la Península ha crescut entre un 10 i un 15% a conseqüència de l'increment del descompte de resident al 75%

PALMA DE MALLORCA, (EUROPA PRESS)

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, ha assenyalat aquest dimarts durant el ple del Parlament que el Ministeri de Foment està estudiant la qualitat del servei de la ruta aèria entre Menorca i Barcelona.

"Al moment en què tinguem aquest estudi, podrem avaluar les conseqüències i els perjudicis que es generen en aquesta ruta i serà el moment de plantejar formalment la possibilitat d'establir l'Obligació de Servei Públic (OSP) en aquesta ruta", ha indicat el responsable autonòmic.

Pons ha declarat que aquest compromís es va forjar durant la reunió del comitè de rutes del passat dia 23 de gener, a la qual van assistir el conseller autonòmic i el conseller de Mobilitat del Consell Insular de Menorca, Miquel Preto.

El responsable de Territori, Energia i Mobilitat del Govern ha remarcat que el preu dels vols interilles ha pujat un 0,2 per cent al llarg del 2018, mentre que el preu dels vols amb la Península ha crescut entre un 10 i un 15 per cent a conseqüència de l'increment del descompte de resident al 75 per cent.

Pons ha respost d'aquesta manera el diputat de MÉS per Menorca, Josep Castells, qui l'ha interpel·lat sobre la intenció del Govern de sol·licitar al Ministeri de Foment l'OSP en la ruta entre Menorca i Barcelona.