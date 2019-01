Foment del Turisme de Menorca projecta a Fitur una Menorca "diferenciada"

Publicado 22/1/2019 10:22:14 CET

La Fundació Foment del Turisme de Menorca planteja presentar una Menorca "diferenciada" durant la seva participació en la Fira Internacional de Turisme de Madrid (Fitur), que comença demà dimecres, durant la qual es reunirà amb responsables de companyies aèries, operadors turístics, agències de viatge i oficines espanyoles de turisme a l'exterior.

La delegació menorquina estarà encapçalada per la presidenta del Consell Insular de Menorca, Susana Mora, i la vicepresidenta primera i consellera de Promoció Turística, Maite Salord.

També viatjaran el director insular de Promoció Turística, Isaac Olives, i la directora de la Fundació, Irene Moya.

Durant el Dia de Balears a Fitur, que coincidirà amb la segona jornada, Foment del Turisme centrarà el seu discurs en el projecte per fer de Menorca una destinació única per a l'esport. A més, Mora presentarà demà dimecres el Pla de Desenvolupament Turístic de Menorca.

D'aquesta forma, es vol aprofitar l'ocasió per donar a conèixer i donar visbilitat al projecte creat per planificar i gestionar el turisme a Menorca a llarg termini, amb l'objectiu d'aconseguir un turisme responsable amb el territori, l'economia local i el benestar social.

El mateix dia, la delegació menorquina rebrà de mans de la Fundació Starlight el segell que certifica a l'illa com a destinació turística Starlight. Aquest reconeixement confirma l'excel·lent qualitat del cel de Menorca i situa l'illa a la privilegiada xarxa de destinacions turístiques òptimes per a l'observació astronòmica.

Així mateix, a través de les reunions de la Fundació amb responsables d'oficines espanyoles de turisme a l'exterior, companyies aèries, touroperadores i agències de viatge, es pretenen establir acords de col·laboració que siguin beneficiosos per a la comercialització de Menorca als principals mercats emissors.

Aquests contactes, que es mantenen al llarg de l'any, serviran també per prendre nota de l'evolució del comportament dels diferents mercats en un any que planteja grans incògnites, com l'impacte que la incertesa del Brexit podrà tenir sobre les reserves britàniques o els efectes que la vitalitat de les destinacions mediterrànies competidors podrà tenir sobre la demanda dels mercats tradicionals.

En aquest context, Foment del Turisme planteja la diversificació i l'especialització com dues màximes de la seva estratègia promocional. Fruit d'aquest treball, en els últims anys ha crescut el pes de turistes procedents de països d'Europa central, mercats interessants per a l'economia local pel seu potencial desestacionalizador i la seva capacitat de despesa.

"Tenim molt clar que si volem fer de Menorca una destinació més competitiva hem d'apostar per fer una promoció diferenciada i especialitzada que aporti visibilitat a la nostra illa i que mobilitzi una demanda de qualitat.

És la nostra responsabilitat fer una gestió eficaç i eficient dels recursos públics per afavorir, amb polítiques compromeses, el desenvolupament econòmic i social de Menorca", ha assenyalat aquest dimarts la consellera de Promoció Turística, Maite Salord.