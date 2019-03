Formentera participa en la ITB de Berlín per demostrar que l'Illa és una destinació "sostenible"

Publicado 6/3/2019 16:41:10 CET

FORMENTERA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Formentera participa a la fira ITB de Berlín per mostrar que l'Illa és una destinació sostenible, segons ha anunciat la institució.

La consellera insular de Turisme, Alejandra Ferrer, ha explicat davant mitjans especialitzats les noves estratègies de sostenibilitat en les quals estan treballant, destacant així la "futura regulació d'entrada de vehicles, el Save Posidònia Project o la importància de la protecció del mar i el paisatge".

Ferrer ha ressaltat des de Berlín que l'economia de Formentera és 100 per cent "turística", per la qual cosa cal treballar "per arribar a l'equilibri entre la protecció del territori, el benestar dels residents i la competitivitat enfront d'altres destinacions".

Així, per aconseguir-ho cal promocionar "les coses que fan única" a l'Illa, com la cultura o el patrimoni.

La consellera també ha presentat a Berlín les campanyes Descobreix Formentera al maig i octubre, al costat del calendari esportiu i cultural.

"El turisme alemany és molt important, ja que és un visitant que se sol interessar per la naturalesa i el paisatge. És molt respectuós amb el medi ambient, té una estada de llarga durada i és un turisme familiar que ve fora de la temporada alta", ha explicat Ferrer, qui ha destacat que a la ITB es promocionen les rutes verdes o rutes ornitològiques guiades, entre altres productes.

Ferrer també ha avançat que Formentera participarà aquest divendres a Lió, França, en una altra fira ja que el francès "és un mercat prioritari i així, s'està ampliant la promoció de l'Illa al país".