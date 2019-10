Formentera se sumarà al Pacte d'Alcaldes de la Comissió Europea

Publicado 4/10/2019 13:08:56 CET

EIVISSA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Formentera se sumarà al Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses de la Comissió Europea, segons ha informat aquest divendres l'Executiu balear, que ha aprovat a Consell de Govern el conveni de col·laboració per impulsar aquest pacte.

El conveni compromet a ambdues institucions a treballar de manera conjunta i al fet que Formentera s'adhereixi al Pacte d'Alcaldes, segons la proposta que la Comissió Europea, a través de la 'Covenant of Mayors for Climate & Energy', estableix per als ens locals i per als coordinadors territorials.

En el cas específic del Consell de Formentera, la institució insular haurà de proporcionar els mitjans tècnics i estratègics per adequar l'estructura necessària que permeti la creació i el desenvolupament del Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima per a l'horitzó 2030.

Aquest horitzó, amb vista al 2030, preveu la reducció com a mínim del 40 per cent de CO2; l'increment de la resiliència davant els efectes del canvi climàtic, i l'augment de la cooperació amb les autoritats locals i regionals per millorar l'accés a una energia segura, sostenible i assequible.

Per la seva banda, la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius, a més de promoure l'accés de Formentera al Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses, també ha de proporcionar assistència tècnica i estratègica al Consell de Formentera. La signatura de l'acord no comporta cap obligació econòmica a les parts.

No obstant això, sí hauran d'aportar els recursos humans i materials necessaris. Les despeses ocasionades a causa de les actuacions previstes en l'acord corresponen al marc de competències de cadascuna de les dues institucions.

El Conveni entre la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius i el Consell de Formentera té una vigència de quatre anys, prorrogables. El seu seguiment es farà mitjançant la Comissió de Seguiment, Vigilància i Control del Conveni. L'òrgan es reunirà, com a mínim, una vegada a l'any i serà l'encarregat d'aprovar el Pla Anual d'Actuacions i de valorar les actuacions realitzades.

EL PACTE A BALEARS

L'adhesió de Balears al Pacte d'Alcaldes està prevista en la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de Canvi Climàtic i Transició Energètica. La norma estableix que el Govern fomentarà l'adhesió dels municipis de Balears i que cada municipi aprovarà plans d'acció per al clima i l'energia sostenible, d'acord amb la metodologia adoptada en l'àmbit de la Unió Europea.

Els Consells de Mallorca i Menorca ja han signat els respectius convenis de col·laboració amb el Govern per impulsar el Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses a les dues Illes. Amb la signatura del conveni entre la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius i el Consell de Formentera, ja només quedarà pendent l'acord amb el Consell d'Eivissa. En aquest sentit, ja s'han tingut reunions amb l'administració insular i els ajuntaments eivissencs.

El Pacte d'Alcaldes de la Comissió Europea es va consolidar el 2008 amb l'objectiu de recolzar els esforços de les autoritats locals en l'execució de les polítiques per al clima i l'energia sostenible. Unir-se al Pacte implica el compromís voluntari de reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle i millorar la resiliència davant el canvi climàtic mitjançant plans d'acció.