Fundació Impulsa Balears signa un conveni de col·laboració amb l'Organització Mundial del Turisme

Publicado 8/4/2019 12:46:52 CET

PALMA DE MALLORCA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El patronat de la Fundació Impulsa Balears ha signat aquest dilluns un conveni de col·laboració amb l'Organització Mundial del Turisme (OMT) que permetrà la "projecció internacional" de l'entitat.

Així ha informat la presidenta de la Fundació Impulsa, Carmen Planas, en declaracions als mitjans en la qual ha titllat de "molt important" la signatura de conveni. Per la seva banda, la presidenta del Govern, Francina Armengol, ha ressaltat que l'acord de col·laboració "reconeix el treball realitzat" per Impulsa i ha destacat la "capacitat de diàleg" entre agents públics i privats realitzat per la Fundació.