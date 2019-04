Fundació Impulsa Balears signa un conveni de col·laboració amb l'Organització Mundial del Turisme

Publicado 8/4/2019 13:16:52 CET

PALMA DE MALLORCA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El patronat de la Fundació Impulsa Balears ha signat aquest dilluns un conveni de col·laboració amb l'Organització Mundial del Turisme (OMT) que permetrà la "projecció internacional" de l'entitat.

Així ha informat la presidenta de la Fundació Impulsa, Carmen Planas, en declaracions als mitjans en la qual ha titllat de "molt important" la signatura de conveni. Per la seva banda, la presidenta del Govern, Francina Armengol, ha ressaltat que l'acord de col·laboració "reconeix el treball realitzat" per Impulsa i ha destacat la "capacitat de diàleg" entre agents públics i privats realitzat per la Fundació.

En aquest sentit, Planas ha posat l'accent que el conveni d'Impulsa amb l'OMT és "extraordinari". "Permetrà que la Fundació es conegui per tot el món i que des d'Impulsa es pugui participar del coneixement de l'OMT, és molt important", ha manifestat.

Per la seva banda, Armengol ha titllat de "clau" la signatura del conveni de col·laboració amb l'OMT i ha ressaltat la Fundació Impulsa com una àrea de coneixement "les decisions del qual s'apliquen en les decisions de les empreses per ser més competitives i en les decisions de les administracions públiques".

En aquest sentit, la presidenta de l'Executiu autonòmic ha agraït la "col·laboració" de tots els actors del patronat i ha recordat que els patrons nats de l'entitat, impulsada pel Govern i la CAEB, mostren la "aposta decidida" per consolidar la Fundació.

41 EMPRESES EN LA 'FUNDACIÓ IMPULSA'

Així mateix, la també presidenta de la CAEB ha remarcat la incorporació d'un total de 41 empreses al Patronat. "Som a punt d'aconseguir l'objectiu de les 50 empreses en el Patronat", ha afegit. A més, Planas ha assenyalat que la reunió del patronat d'aquest dilluns -l'última de la legislatura- ha aprovat la signatura d'un nou 'actor col·laborador' que permetrà que el món associatiu també formi part d'Impulsa.

Preguntada per la notorietat de l'entitat en relació amb el sector turístic, Planas ha incidit que la Fundació Impulsa "analitza la part econòmica de tots els sectors, no només de l'hoteler" i ha recordat que l'entitat ha realitzat estudis en sectors com el comerç i la construcció.

"El més important que tenim és el turisme, però el turisme no és només el sector hoteler, també és restauració i comerç", ha resolt.

AGENDA 2030

Des de Fundació Impulsa han destacat que el conveni de col·laboració amb l'OMT pretén desplegar "recursos i accions" per aconseguir els objectius de l'Agenda 2030 en relació amb la sostenibilitat i polítiques de gobernança global. Així, han considerat "clau" les recomanacions de l'OMT per dur a terme projectes turístics en Balears sobre la base de les sinergies entre entitats públiques i el sector públic.

Segons ha explicat l'entitat, una de les primeres iniciatives incloses en l'acord --vigent fins al 31 de desembre de 2021--, serà desenvolupar línies d'actuació per adoptar l'economia circular al sector hoteler i, així mateix, identidicar les bones pràctiques.