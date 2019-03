La Fundació Turisme 365 inicia la II fase de 'Turisme accessible' amb dues noves rutes per Santa Catalina i Cala Major

Publicado 4/3/2019 14:11:02 CET

La regidora de Turisme, Comerç i Treball, Joana Maria Adrover, ha informat aquest dilluns de la publicació dels plecs per desenvolupar la segona fase del projecte 'Turisme accessible', una iniciativa de la Fundació Turisme 365 que es va iniciar el 2016 amb la publicació del fullet 'Palma per a tothom'.

Segons ha informat Cort en un comunicat, Adrover ha destacat que per donar continuïtat al projecte la Fundació ha posat en marxa la segona fase incorporant dues noves rutes, Santa Catalina i Cala Major, a les ja existents, i les línies d'autobús urbà amb interès turístic, a més de l'actualització de totes les fitxes, que inclouen el nivell d'accessibilitat de les rutes antigues i la creació de noves fitxes per les noves incorporacions.

La regidora ha declarat que l'objectiu del consistori és "ser un exemple de turisme accessible" perquè "el turisme inclusiu és una necessitat per garantir la igualtat d'oportunitats per a tots, però també és una autèntica oportunitat per al sector turístic".

D'aquesta manera, amb la incorporació de les noves rutes ja són 58 els recursos auditats, a més de les línies d'autobús. Així doncs, la ruta de Palma Alta ofereix la possibilitat d'apropar-se als principals recursos del patrimoni històric i artístic del centre de la ciutat així com al barri jueu de Palma. La ruta conté 25 recursos auditats.

Quant a Palma Baixa, són 18 recursos que constitueixen la ruta, Santa Catalina n'inclou deu i Cala Major, cinc. La nova peça de disseny haurà d'incloure els continguts de cadascun dels recursos.

A més, les rutes hauran de contenir la següent informació: mapa en el qual s'indiqui el transcurs de la ruta i se situïn els punts d'interès que inclou, numerats, breu descripció de la ruta i llista dels punts que inclou i fitxes amb el nivell d'accessibilitat de la ruta i dels recursos que inclou. Així mateix, la nova peça incorpora informació que pot ser d'ajuda per a l'usuari relativa als transports.

La publicació i les fitxes adjuntes que detallen el nivell d'accessibilitat estaran disponibles en quatre idiomes: català, castellà, anglès i alemany. Tal com ha assenyalat Adrover, cal recordar que la Fundació Turisme va començar fa tres anys a "fer passes en matèria de creació de producte i promoció del turisme accessible".

"Un d'aquests passos va ser el desenvolupament d'un projecte de rutes turístiques per a tots, presentat el desembre de 2016 i que tenia com finalitat proporcionar al turista amb discapacitat una primera eina per visitar la ciutat, amb informació fiable i pràctica", ha explicat, al que ha afegit que "aquesta eina es va concretar en el fullet 'Palma per a tothom'".