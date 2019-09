La Fundació Vicente Ferrer agraeix al Govern la seva col·laboració en els projectes de l'Índia

Publicado 19/9/2019 15:07:27 CET

El director de Projectes de la Fundació Vicente Ferrer, Moncho Ferrer, ha agraït aquest dijous al Govern de Balears la seva col·laboració en diversos projectes que la fundació desenvolupa a l'Índia.

Així s'ha expressat Moncho Ferrer després de reunir-se amb la presidenta del Govern, Francina Armengol, al Consolat de Mar, on ha detallat que la fundació treballa en dos hospitals a l'Índia, un d'ells dedicat exclusivament a pacients amb VIH, i en dues escoles per a nens discapacitats, una per a nens cecs i una altra per a sords.

Així, el director de Projectes de la Fundació ha dit que "valoren molt" la relació que tenen amb el Govern de les Illes i ha argumentat que, amb aquesta col·laboració, s'està "invertint en el futur dels nens" de la ciutat d'Anantapur en l'Índia.

A més, la Fundació Vicente Ferrer, que compleix aquest any el seu 50 aniversari, inaugura aquest dijous a Palma, a partir de les 20.30 hores, la seva nova seu a Balears.

La presidenta del Govern, acompanyada de la consellera d'Assumptes Socials i Esports, Fina Santiago, ha rebut aquest dijous en audiència a Moncho Ferrer i a la responsable de la Delegació de la fundació a Balears, Isabel Pizá, en el Consolat de Mar.