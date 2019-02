Fuster pren possessió com a senador del PP "conscient" que el panorama polític "limitarà" el seu treball

Publicado 19/2/2019 14:19:47 CET

PALMA DE MALLORCA, 19 Febr. (EUROPA PRESS) -

El nou senador del Grup Popular en el Senat, Antoni Fuster, prendrà possessió del seu càrrec durant la tarda d'aquest dimarts sent "conscient" que el panorama polític actual, tant a nivell nacional com a autonòmic, "limitarà" el seu treball.

"Aquest dimecres em reuneixo amb la Direcció del Grup Popular en el Senat per veure quin temps correspondrà però encara que es vagin a dissoldre les Corts en breu sempre vaig a treballar per a l'interès general de Balears", ha explicat en declaracions als mitjans de comunicació.

Preguntat per si continuarà com a senador després de les eleccions, Fuster ha respost que "el primer són les eleccions, guanyar-les i aconseguir el màxim suport" i ha afegit que "a partir d'aquí ja s'obrirà un altre camí".

Així mateix, ha agraït al PP i a la Càmera balear que li hagin triat com senador autonòmic per a aquests mesos que queden de legislatura i ha assegurat rebre el nomenament "amb molta satisfacció i orgull", així com "amb moltes ganes de treballar per Balears".

Per la seva banda, el líder del PP a Balears, Biel Company, ha lamentat que "per primera vegada en tota la democràcia d'aquest Parlament" s'hagi "trencat una pràctica que hi havia entre els partits que sempre han representat aquesta Càmera".

"Es recolzava sempre a la persona que es presentava senador, nosaltres hem votat sense problema senadors del PSOE i el PSOE l'havia fet sense cap problema amb senadors del PP", ha afegit.

En aquesta línia, ha acusat la presidenta del Govern, Francina Armengol, d'adoptar "una deriva radical" incomplint "aquesta regla no escrita que sempre havien complert els predecessors" dels dos partits i posant-se de part de "grups populistes i 'antisistemes'".

NOMENAMENT DE FUSTER

Fuster ha estat nomenat aquest dimarts nou senador del PP en substitució de l'expresident del Govern balear José Ramón Bauzá, que va anunciar el passat 23 de gener que es donava de baixa com a militant del PP i que renunciava a la seva acta com a senador del Grup Popular per Balears.

En concret, han votat un total de 53 diputats de la Càmera balear, dels quals han estat vàlids 19 vots, set han estat nuls i 27 s'han dipositat en blanc.

Bauzá va informar d'aquesta decisió als mitjans de comunicació a través d'una carta en la qual acusava el seu partit d'haver estat a Balears "el que ha sembrat i regat un nacionalisme que l'esquerra no ha necessitat més que explotar".

Finalment, el diputat del Grup Mixt Salvador Aguilera ha explicat en declaracions als mitjans de comunicació que "aquesta votació no té sentit" després que el president del Govern, Pedro Sánchez, hagi anunciat la convocatòria d'eleccions generals pel 28 d'abril.

Referent a això, ha apuntat que abans de l'inici del ple ha proposat entre els membres del seu Grup la retirada d'aquest punt i, segons ha assenyalat, ha estat el diputat Álvaro Gijón qui "s'ha negat a votar a favor d'aquesta qüestió" perquè "una vegada més continua donant suport al PP".