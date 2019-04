El futuro centro sociosanitario de Son Dureta recibe 34 proyectos de diseño arquitectónico

Publicado 5/4/2019 14:01:34 CET

PALMA DE MALLORCA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El futur centre sociosanitari de llargues estades per a persones amb dependència de Son Dureta ha rebut un total de 34 projectes de disseny arquitectònic, 10 d'ells procedientes de les Illes, i "en breu" es reunirà el jurat per a decidir la proposta guanyadora.

La portaveu adjunta del Govern, Fina Santiago, ha explicat en roda de premsa després del Consell de Govern que es tracta d'un concurs com el que es va fer amb les residències de Marratxí, Son Martorell o Maó, i, en aquest cas, a més dels 10 projectes provinents d'arquitectes i dissenyadors de Balears, vuit són de Madrid i set de Barcelona. També han arribat dissenys des de València, Sevilla, Tarragona o Zaragoza.

El jurat està compost per representants de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i del Consell Insular de Mallorca, i, així mateix, per arquitectes proposats per la Conselleria, el Servei de Salut, el Consell Insular de Mallorca, l'Ajuntament de Palma i el Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes.

En termes més concrets, s'atorgaran tres premis, un primer premi de 15.000 euros, un segon premi de 5.000 euros i un tercer premi de 4.000 euros. El guanyador del primer premi podrà optar a l'adjudicació del contracte de redacció del projecte bàsic i d'execució, així com a la direcció de les obres.

La construcció d'aquest nou centre sociosanitari tindrà un cost aproximat de 8,5 milions d'euros i serà finançada per la Conselleria de Serveis Socials, inclòs en el Pla d'Actuació per a l'Ampliació de la Xarxa Pública de Serveis Socials 2017-2021.