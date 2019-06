Gallardo: "Sense acord per formar Govern tampoc no hi haurà pacte d'investidura, no ens veurem lligats en cap sentit"

Publicado 18/6/2019 16:14:07 CET

PALMA DE MALLORCA, 18 Juny (EUROPA PRESS) -

El representant de MÉS per Mallorca en l'equip negociador, Miquel Gallardo, ha assegurat aquest dimarts que si no hi ha acord per entrar en el Govern, de programa i d'organigrama, "tampoc no hi haurà pacte d'investidura" i, en aquest sentit, ha afegit que el seu grup parlamentari "no es veurà lligat en cap sentit" i "serà lliure".

En declaracions a Europa Press, Gallardo ha sostingut que "es fan difícils d'entendre les propostes del PSIB si volen que MÉS entri en l'Executiu autonòmic". "Vull recordar els anteriors pactes d'Antich el 1999 i 2007 quan les propostes eren assumibles i totes les forces van entrar", ha considerat l'integrant de MÉS.

En aquest sentit, ha dit que des de la formació ecosobiranista els agradaria que l'actual presidenta en funcions del Govern i candidata a la reelecció, Francina Armengol, "tingués la mateixa capacitat de negociació que Francesc Antich o que José Hila".

Gallardo ha posat l'accent que la setmana passada es va arribar a "un bon acord" a l'Ajuntament de Palma que va incloure el PSIB, MÉS-Estimam Palma i Podem en l'equip de govern i que va investir al socialista José Hila. "Per a nosaltres això seria el desitjable", ha insistit.

Gallardo ha explicat que la tarda d'aquest dimarts hi ha convocada a les 19.00 hores una assemblea amb la militància del partit per explicar-los "quin és la percepció i la situació de les negociacions de l'executiva" i, així mateix, preguntar-los "si accepten o no la proposta del PSIB".

A més, ha avançat que es trobaran amb PSIB i Podem aquest dimecres per explicar-los els resultats de la trobada amb els militants, si bé no ha especificat l'hora i el lloc.