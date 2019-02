Galmés assegura que el PP executarà el projecte de millora de la carretera d'Algaida a Llucmajor

Publicado 5/2/2019 10:35:13 CET

PALMA DE MALLORCA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidat a de el PP al Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha assegurat aquest dilluns que els 'populars' "executaran el projecte de millora" de la carretera d'Algaida a Llucmajor i ha afirmat que "a una carretera tan estreta i transitada hi ha riscos".

En un comunicat, Galmés ha explicat que la via connecta el Parc de Bombers, el PAC i el IES Llucmajor i ha apuntat que "el Pacte d'esquerres del Consell ha fet moltes promeses però encara no ha complert cap d'elles".

En declaracions recollides per Canal 4, el 'popular' s'ha referit al president del Consell, Miquel Ensenyat, i a la consellera d'Infraestructures, Mercedes Garrido, i ha censurat que "al novembre de 2015 van assegurar que el projecte ja estava fet i que començarien de seguida les obres, però estem al febrer de 2019 i no hi ha hagut ni una sola actuació de millora en aquesta zona".

Finalment, Galmés ha recordat l'Ajuntament d'Algaida, "a proposta del PP", va instar el Consell a executar el projecte de millora de la carretera en 2018.