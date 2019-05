El GOB demana la demolició de l'hotel Don Pedro a Pollença ja que assegura que no compleix amb la Llei de Costes

Publicado 20/5/2019 16:22:53 CET

PALMA DE MALLORCA, 20 Maig (EUROPA PRESS) -

El Grup d'Ornitologia Balear (GOB) ha presentat al·legacions a l'expedient sancionador del Consell de Mallorca relatiu als edificis hotel Don Pedro i Hotel Vistamar, situats a Pollença, i ha demanat la seva demolició en considerar que les construccions no compten amb l'autorització preceptiva de l'administració de Costes de l'Estat, segons ha informat l'entitat ecologista en una nota.

En aquest sentit, el GOB ha presentat un escrit signat pel cap de la Demarcació de Costes de Balears de 2010 en el qual, segons han assegurat, en el punt 3 s'estableix que "no consta en els arxius de la Demarcació de Costes de Balears que l'edifici es construís a les llavors zones maritimo-terrestres, de vigilància i de salvament de costes, amb autorització de l'Administració de l'Estat".

L'entitat ecologista ha considerat que no es pot donar validesa a la declaració responsable per a l'execució d'obres a l'hotel Don Pedro mentre "els promotors o una altra institució no aportin l'autorització de l'Estat exigible" i s'han referit a la normativa aplicable. En concret, el GOB s'ha remès al punt c) de la Disposició Transitòria 4.1 de la Llei de Costes i a la Disposició Transitòria 13.1 del Reglament General de Costes.

Així, des del GOB han recordat que l'edifici de l'Hotel Don Pedro es va construir entre 1971 i 1972, moment en què l'organisme competent en matèria de costes per a les autoritzacions de construccions a la Servitud de Salvament --terrenys privats enclavats a la zona marítim-terrestre confrontants amb el mar-- era la direcció general de Ports i Senyals Marítims i la Prefectura de Costes i Ports de Balears.

"A la zona de l'antiga servitud de Vigilància no es podria autoritzar cap obra en compliment amb les Lleis de Ports de 1928 i la Llei de Costes de 1929", han assegurat des del GOB.

"CERTIFICATS MUNICIPALS INSUFICIENTS"

D'altra banda, l'entitat ha considerat que l'emissió d'un certificat municipal que estableix l'existència de llicència urbanística per a la construcció dels edificis en qüestió "no és suficient" d'acord a la normativa aplicable --Llei de Costes, Reglament General de Costes i Pla General d'Ordenació Urbanística de Pollença-- ja que es necessita l'autorització per part de l'Administració de l'Estat.

Així, el GOB ha reiterat que la Disposició Transitòria 4.1 de la Llei de Costes és "molt clara" en establir que les obres i instal·lacions construïdes abans de l'entrada en vigor de la llei actual (1989) que no tinguin autorització o concessió "d'acord amb la legislació existent fins al moment, s'han de demolir.

"Aquestes obres no es poden legalitzar ja que els usos hotelers estan prohibits a la zona de servitud de protecció", han resolt des del GOB.