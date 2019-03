El GOB demana demolir "les milers d'ocupacions il·legals" de la costa de Balears

Publicado 11/3/2019 14:31:55 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Març (EUROPA PRESS) -

El Grup d'Ornitologia Balear (GOB) ha instat la Demarcació de Costes a ordenar la "demolició i retirada" de les "milers d'ocupacions d'obres" en la costa de Balears "sense concessió administrativa vigent" i ha demanat la "restitució dels terrenys "al seu estat natural anterior"

En un comunicat difós aquest dilluns, l'entitat ecologista ha recordat que la Llei de Costes de 1988 "concedia un termini màxim de vigència per a noves concessions de 30 anys" i ha apuntat que "el 29 de juliol de 2018 es van extingir totes les concessions" per venciment del termini.

Així, han subratllat que "durant els 30 anys i mig" de vigència de la Llei de Costes de 1988 "no s'ha publicat cap resolució" relativa a l'atorgament de noves concessions "ni cap pròrroga". A més, han considerat que "en aquests moments no hi ha cap concessió administrativa vigent" per a l'ocupació del domini públic maritimoterrestre i han apuntat que aquestes concessions "no es podrien prorrogar" en l'actualitat al "no complir" amb els articles 32.1 i 61 del Reglament de la Llei de Costes.

En aquest sentit, des del GOB han recordat que aquest Reglament estableix que "únicament" es pot permetre l'"ocupació del domini públic maritimoterrestre" per a activitats o instal·lacions que, per la seva naturalesa, "no puguin tenir una altra ubicació" i que, a més, la norma indica que aquestes instal·lacions "estan subjectes a la concessió atorgada per l'Estat".

Finalment, l'entitat ha citat la terrassa de l'Hotel Cala Vinyes, el complex Puro Beach en Can Pastilla, la terrassa i piscina de l'Hotel Daina en el Port de Pollença, la piscina de PJ Rodríguez a la Costa dels Pins i el quiosc de Cala Torta com "cinc casos d'ocupacions" que, segons el GOB, "no podrien obtenir la pròrroga i sobre les quals no consta cap títol de pròrroga de concessió".