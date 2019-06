El GOB demana paralitzar les obres a carreteres i regular el turisme de creuers en els primers cent dies de legislatura

Publicado 5/6/2019 13:57:21 CET

PALMA DE MALLORCA, 5 Juny (EUROPA PRESS) -

El Grup d'Ornitologia Balear (GOB) ha presentat aquest dimecres una bateria de propostes a implementar "en els primers cent dies" de legislatura del nou Govern i, entre altres qüestions, ha plantejat la paralització de totes les obres del conveni actual de carreteres i la revisió dels instruments de plantejament de ports per regular el turisme de creuers.

Així han informat el president del GOB, Amadeu Corbera, i la portaveu de l'entitat, Margalida Ramis, en una roda de premsa en la qual han assenyalat que les propostes del grup pretenen "incidir" en les negociacions actuals dels partits progressistes de cara a configurar un nou Executiu d'esquerres. "Són mesures imprescindibles si el nou Pacte vol mostrar el seu compromís amb el medi ambient i el territori. Amb la força dels moviments socials, el Pacte guanya", ha apuntat Corbera, qui ha assegurat que l'entitat "no donarà marge" al nou Govern que sorgeixi de la reedició del Pacte.

Des de l'entitat han assenyalat que la paralització de l'execució de totes les obres del conveni de carreteres actual --en la qual s'inclou el desdoblament de la carretera Llucmajor-Campos-- ha d'anar acompanyada d'una moratòria de carreteres fins a l'aprovació del Pla Integral de Mobilitat del Govern.

"Plantegem la paralització cautelar de totes les obres fins tenir un pla de mobilitat integral que incrementi el transport públic i redueixi la necessitat de desplaçar-se en vehicle privat", han assenyalat. Sobre el pla de carreteres, Ramis ha apuntat que ha estat un instrument que "ha fet molt de mal" al territori. "Paralitzar les obres seria una mostra que el nou Pacte està disposat a canviar la dinàmica anterior legislatura", ha afegit Corbera.

REGULACIÓ DEL TURISME DE CREUERS

D'altra banda, l'entitat ecologista ha marcat com una prioritat la revisió dels instruments de plantejament dels ports d'interès, ports autonòmics i aeroport. En aquest sentit, han emfatitzat la necessitat de regular el turisme de creuers en haver experimentat aquest un creixement "exponencial" des de 2015 a 2018.

A més, Ramis s'ha referit a un estudi de la Federació Transport & Environment que situa Palma com el segon port europeu amb major incidència de contaminació per creuers i ha apuntat la limitació de l'arribada de creuers, la declaració del Mediterrani com a zona ECA i l'aturada dels motors de les embarcacions en el port com a "mesures que ja s'apliquen" a altres zones del globus per combatre la contaminació generada per aquest tipus de turisme.

"La massificació turística no se soluciona redistribuïnt el trànsit de creuers, sinó establint límits", ha manifestat Ramis. Cal recordar que aquesta setmana, el director general de ports i aeroports de Balears, Xavier Ramis, va reconèixer la "problemàtica" del turisme de creuers i, entre altres, va proposar redistribuir el trànsit d'aquest tipus d'embarcacions al port d'Alcúdia, ja que actualment només recalen en el de Palma.

"CONSTRUIR MÉS NO SOLUCIONA EL PROBLEMA DE L'HABITATGE"

En matèria d'habitatge, des del GOB han plantejat l'aprovació d'una llei que reguli l'adquisició d'immobles per part de no residents sense un mínim de 5 anys de residència per "blindar" el dret d'accés a habitatge.

"Evidentment, no seria una llei dirigida a qui ve a cercar feina sinó per a aquells que vénen a especular amb l'habitatge", ha matisat Corbera. Preguntats sobre la necessitat de construir més habitatges a Balears per abordar la problemàtica, des del GOB han subratllat la "necessitat" de "desmuntar" el relat "neoliberal".

"Diuen que quants més habitatges es fan més baixa el preu, però a Balears s'ha construït més que mai i els preus no baixen. Construir més no baixa el preu de l'habitatge, igual que fer més autopistes no soluciona el tema de la mobilitat", ha ressenyat el president del Gov.

MORATÒRIA I DECREIXEMENT DE PLACES TURÍSTIQUES

En clau turística, Ramis s'ha referit a la rellevància que el nou Executiu del Pacte revisi la Llei Turística per abordar el que consideren una "necessitat" com és la moratòria de places turístiques i el seu decreixement mitjançant la fórmula 2x1 --donar de baixa dues places per cada nova plaça turística que es doni d'alta--.

"En els últims dies hem vist contactes entre la presidenta de Govern en funcions, Francina Armengol, i el sector hoteler que responen la petició de llevar restriccions establertes en l'anterior legislatura", ha considerat Ramis.

En la mateixa línia, el GOB insta al nou Executiu a revisar els instruments del model territorial amb criteris de reconversió sense creixement, desclassificació de sòls urbanitzables i protecció "integral" del sòl rústic per a usos primaris.

PLANIFICACIÓ TERRITORIAL D'ENERGIES RENOVABLES

Una altra de les mesures proposades per l'entitat ecologista posa el focus en la planificació territorial d'energies renovables seguint criteris de "descentralització i justícia social" i establint la implantació "prioritària" en espais urbanitzats. "Un megaparc fotovoltaic no necessàriament s'ha de situar en sòl rústic", ha explicat Ramis, qui també s'ha referit a la necessitat de realitzar un full de ruta amb mesures concretes per a la transició energètica a Mallorca de cara a l'any 2030.

En matèria fiscal, el GOB planteja la revisió dels pressupostos de la Comunitat Autònoma de Balears (CAIB) com un instrument de "transició socioecológica" que compti amb la participació d'actors socials. En aquest sentit, Ramis ha instat també a revisar el decret que regula la gestió de l'Impost de Turisme Sostenible (ITS).

"Ens hem mostrat crítics amb l'ITS, amb els seus objectius, amb els projectes finançats i, sobretot, amb la forma de prendre les decisions per prioritzar els projectes, ja que la nostra participació en la Comissió ha estat simbòlica i sense transcendència. Els projectes sempre han estat a proposta de l'Executiu, qui té la garantia que siguin aprovats àdhuc amb el vot contrari de la resta d'agents", ha explicat Ramis.

Altres mesures plantejades pel GOB són la redacció d'un Pla Integral de gestió i ordenació del litoral per evitar la "dispersió de competències" en matèria de costes o l'ampliació del Pla d'Ordenació de Recursos Naturals (PORN) de s'Albufera i del Parc de Llevant de Mallorca, així com l'aprovació de la Zona d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) de Sa Marina de Llucmajor.

"Tots els límits que se censuraven el 2015 han estat, desgraciadament, àmpliament superats sense que hàgim vist voluntat política per canviar-ho en aquests últims quatre anys", han resolt des del GOB. Sobre la reedició del Pacte, l'entitat considera que "no és garantia" per a l'aplicació de polítiques de "canvi de model" que, segons han sostingut, "requereix la situació d'emergència socioambiental" de Balears.