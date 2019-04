El GOB exigeix a Costes una resposta sobre les autoritzacions "il·legals" dels serveis de temporada en platges

Publicado 3/4/2019 13:05:41 CET

El Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) ha exigit aquest dimecres a la Demarcació de Costes de Balears que es pronunciï pel que fa a les autoritzacions de serveis de temporada en platges i costa, ja que segons consideren, moltes són "il·legals" i les haurien de concedir els ajuntaments.

Segons han assenyalat, porten "cinc anys presentant al·legacions de forma sistemàtica i reiterada" sense obtenir resposta. Així, sol·liciten que "no s'atorgui l'autorització d'aquestes explotacions" de serveis de temporada perquè, tal com censuren, "no se segueix el procediment establert segons la Llei de Costes i el seu Reglament.

Al seu entendre, aquest procediment de tramitació d'atorgament d'autoritzacions "òbvia completament" el previst en el Reglament General de Costes, que determina que "només es podran atorgar autoritzacions a particulars o persones jurídiques per a l'explotació d'aquest tipus de serveis quan els ajuntaments no siguin els autoritzats".

Així, resulta que a Mallorca només els ajuntaments de Fornalutx, Escorca, Deià, Valldemossa i Estellencs no disposen d'autorització per a les explotacions dels serveis de temporada a les platges. En els altres ajuntaments disposen o han sol·licitat les corresponents autoritzacions, remarquen.

D'aquesta manera, expliquen que el Servei Perifèric de Costes "només pot atorgar autoritzacions" a particulars o persones jurídiques en aquells termes municipals que l'ajuntament no sigui l'autoritzat, "no pugui ser el titular directe o preferent dels serveis de temporada".

"Incomprensiblement", afirmen que després de cinc anys d'al·legar sistemàticament aquests fets, la Demarcació de Costes de Balears "segueix sense fer cas a la llei i atorgant centenars d'autoritzacions de forma completament il·legal", creant "un gran perjudici econòmic als ajuntaments afectats" i afavorint la proliferació de tot tipus d'explotacions econòmiques sobre la costa.

Aquest any ja han sortit a informació pública 74 sol·licituds d'explotació de serveis de temporada en les costes de Balears i és de preveure que encara surtin prop d'un centenar més, que serien els que es van autoritzar fa cinc anys i que van finalitzar la seva vigència l'any passat.

Entre les sol·licituds al·legades es troben les hamaques de la platja del Morer Vermell, quioscs en Tuent i Cala Xinxell, les hamaques i bar a l'Hotel Molins o l'explotació de 42 fondejos a la platja de Palma.