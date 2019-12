El GOB reclama al Govern un pla de xoc amb dotació pressupostària enfront de l'emergència climàtica

Publicado 10/12/2019 12:56:36 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 des. (EUROPA PRESS) -

El grup ecologista GOB ha reclamat aquest dimarts al Govern un pla de xoc enfront de l'emergència climàtica, dotat pressupostàriament i amb mesures i acords concrets, i no quedar-se en "una declaració institucional que no vagi més enllà de dir que aplicaran i desenvoluparan" lleis i projectes ja previstos.

Així ho ha explicat la portaveu del GOB, Margalida Ramis, en declaracions dels mitjans després que el grup hagi desplegat una pancarta amb el missatge 'Mallorca 2020. Emergència climàtica i ambiental. Actuem ja!', enfront de la Catedral de Palma.

Ramis ha assenyalat que aquests dies, amb motiu de la cimera mundial pel clima, des del Govern "hi ha hagut un pla d'actuació molt mediàtic" en relació al "suposat compromís" amb la lluita contra el canvi climàtic. Des del GOB també han ressaltat la declaració d'emergència climàtica per part del Consell de Govern, retraient-li que simplement "posa sobre la taula" lleis que van ser aprovades en la legislatura passada, per la qual cosa el seu desplegament ja és obligatori.

"Van venir a dir-nos que executarien el que ja tenien previst. Per tant, no hi res de nou", ha protestat la portaveu del GOB. En aquesta línia, Ramis ha argumentat que "si realment s'assumeix el concepte d'emergència climàtica" això implica assumir el de "crisi". "I davant una crisi no pots continuar amb unes previsions de Govern que senzillament donen sortida al que ja estava previst fer, però ho emmarquen comunicativament dins de la COP25, els objectius 2030 o un compromís institucional que no té un rerefons real", ha subratllat.

Com a exemple il·lustratiu, Ramis ha esmentat l'actuació del Govern després de la crisi de Thomas Cook, recalcant que va haver-hi acord entre les diferents forces polítiques, acords amb els sectors econòmics, acords amb l'Estat i "300 milions d'euros sobre la taula, amb mesures concretes, en qüestió de tres dies". D'aquesta forma, el GOB vol aquesta mateixa "determinació" per part de l'Executiu enfront del canvi climàtic.

"INCONGRUÈNCIES" RESPECTE Al MODEL

Ramis ha puntualitzat que amb això no pretenen "menysprear" lleis com la de Transició Energètica o Residus, que "són importants", però sí que veuen "moltes altres incongruències" relacionades amb el model, "que no es posa en qüestió".

En aquest punt, la portaveu del grup ecologista ha criticat especialment al Consell de Mallorca per "continuar fent carreteres" mentre "declara l'emergència climàtica", però també s'ha referit a la gestió de ports i aeroports. "Tenim una economia basada en un transport barat, i per tant, molt contaminant", ha incidit Ramis.

Així, el GOB considera necessària "una acció sense precedents", amb un pla de mesures i accions enfocades a mitigar els efectes del canvi climàtic qüestionant el model, d'una banda, i per un altre, a adaptar-se "al que vindrà", amb "polítiques de contenció" de la dependència de l'activitat turística, l'ús de recursos hídrics i el creixement territorial, entre altres àmbits.

Així mateix, el GOB planteja una tercera branca sobre "resiliència", enfocada a generar dins de les Illes els béns materials necessaris per a la seva sostenibilitat, i ho vincula a la justícia social "tant a nivell local com a global". A més, el GOB reclama que les actuacions parteixin d'un diagnòstic "clar" de les "conseqüències negatives econòmiques, socials i ecològiques" del model de desenvolupament des dels últims 50 o 60 anys.

"Demanem que totes aquestes qüestions siguin tingudes en compte a l'hora d'omplir-se la boca institucionalment", ha conclòs Ramis, que ha lamentat que "l'única cosa que hi ha és un canvi discursiu perquè tot pugui seguir sent com fins ara, sense canvis realment dràstics".