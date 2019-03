Gómez es compromet a impulsar el treball de Tècnics en Cures d'Infermeria en centres assistencials

Publicado 13/3/2019 17:42:43 CET

PALMA DE MALLORCA, 13 Mar.

La consellera de Sanitat, Patricia Gómez, s'ha compromès aquest dimecres a impulsar el treball dels Tècnics en Cures d'Infermeria (TCE) als centres assistencials, i ha destacat que "són els professionals indicats en l'atenció al pacient crònic" i, en aquest sentit, ha apuntat que "no es pot seguir desaprofitant el seu treball i les seves capacitats".

Així s'ha manifestat Gómez durant la inauguració de les III Jornades Formatives per a professionals tècnics a l'Hospital de Son Espases de Palma, on el responsable del Sindicat de Tècnics d'Infermeria (SAE) a Balears, Daniel Torres, ha explicat que "en molta ocasions, els responsables polítics desconeixen la capacitació dels professionals provinents de la Formació Professional i, per tant, no saben les seves facultats i aptituds laborals dins dels equips sanitaris".

No obstant això, ha afegit que "no és aquest el cas" de Gómez, "en manifestar el seu compromís", i ha mostrat la seva voluntat perquè aquest reconeixement "s'estengui entre els companys d'altres categories professionals i les adreces d'infermeria i gerència dels hospitals".

Les Jornades han reunit prop de 300 assistents per abordar aspectes de l'actuació de l'equip multidisciplinari a l'atenció hospitalària i pre hospitalària.

"Jornades com la d'aquest dimecres són el millor exemple de la implicació que els TCE tenim amb la nostra professió i del nostre compromís com a membres dels equips multidisciplinaris, on tots hem de treballar amb un objectiu comú, el garantir la salut i el benestar del pacient", ha conclòs Torres, en aquest sentit.