Gómez diu que l'ocupació mitjana de l'aparcament de Ca'n Misses ronda el 84% des que és gratuït

EIVISSA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salut, Patricia Gómez, ha confirmat en el Parlament aquest dimarts que l'ocupació "màxima" a l'aparcament de l'Hospital Ca'n Misses ronda el 84 per cent, segons els estudis diaris realitzats després de l'engegada de la gratuïtat del servei.

Segons Gómez, el passat 14 de gener es va arribar al 95 per cent al moment de màxima afluència d'usuaris, reduint-se l'ocupació a partir de les 15.00 hores per norma general.

La diputada de PI Proposta per les Illes, María Antonia Sureda, li ha preguntat per la solució als problemes registrats a l'aparcament de l'Hospital Ca Misses (Eivissa) després que l'aparcament sigui gratuït des de l'1 de gener i les 900 places siguin ocupades per ciutadans no usuaris de l'Hospital.

Gómez ha assegurat que l'aparcament de Ca'n Misses tenia dos problemes, un d'accessibilitat i un altre d'equitat, "i avui ja no els té". La gratuïtat del servei, ha afegit, "era un dels objectius de la legislatura".

Així mateix, ha afirmat que, amb el nou ascensor, l'aparcament ja està ben connectat amb l'entrada de l'Hospital i, així, "els problemes que tenien els ciutadans d'Eivissa estan solucionats".

Sureda, en aquest sentit, ha dit que l'engegada de l'ascensor "ha costat quatre anys" i ha apuntat que "no es poden obrir les barreres i que s'acabin els problemes". Per això, ha indicat que cal habilitar mecanismes "senzills" per identificar als usuaris i que les places puguin ser usades "només pels qui les necessiten".

"Ara es comenta que la gent que viu a la zona ja no té un pàrquing llogat perquè poden entrar en el de Ca'n Misses", ha afegit la diputada.

Gómez ha recordat que "es poden posar mesures, però perjudicaran els ciutadans que van a l'Hospital".