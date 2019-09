El Govern aborda la modificació del decret d'habitabilitat i la creació d'un catàleg d'edificis moderns

Publicado 23/9/2019 15:05:59 CET

La Conselleria de Mobilitat i Habitatge i el Col·legi d'Arquitectes de Balears (Coaib) han abordat aquest dilluns en una reunió la modificació del decret d'habitabilitat i la creació d'un catàleg d'edificis moderns.

Segons ha informat la Conselleria en un comunicat, en la trobada han participat, entre d'altres, el conseller de mobilitat i habitatge, Marc Pons, i la degana del Coaib, Marta Vall-Llossera, i ha estat la primera trobada entre ambdues institucions durant aquesta legislatura.

Durant aquest, Pons ha traslladat al Col·legi d'Arquitectes la voluntat del Govern de modificar el decret d'habitabilitat amb l'objectiu de redefinir aquesta normativa, adaptant-la a les necessitats actuals, combinant la flexibilitat i la garantia d'uns criteris mínims d'habitabilitat.

Aquesta modificació, ha explicat el conseller, es durà a terme de la mà dels diferents col·legis professionals competents en la matèria, entre ells el d'arquitectes. Segons ha destacat Pons, actualment el decret no contempla nous models d'habitatge, i se cerca poder incloure aquestes noves estructures habitacionals dins la normativa.

D'altra banda, s'ha parlat sobre l'elaboració d'un catàleg on es registrin els edificis moderns i no catalogats actualment. Els registrats serien considerats de gran interès arquitectònic actualment arran de la seva singularitat d'acord amb uns criteris tècnics i socials.

Aquest catàleg pretén dotar de protecció patrimonial, cultural i arquitectònica que els hi correspon i, amb això, preservar-los en el temps com una mostra més dels valors constructius del present per arribar a ser un llegat patrimonial en el futur.