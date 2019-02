El Govern amplia la línia d'ajudes per a energies renovables a 1,8 milions d'euros

Publicado 19/2/2019 12:10:20 CET

Les subvencions d'aquest any inclouen instal·lacions micro eòliques

PALMA DE MALLORCA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Palma i la Direcció general d'Energia de Canvi Climàtic del Govern han ampliat la línia de subvencions per a instal·lacions foto voltaiques i micro eòliques amb un pressupost d'1,8 milions d'euros, la qual cosa significa un increment de 200.000 en relació a l'any passat.

Segons ha informat en roda de premsa la regidora d'Ecologia, Agricultura i Benestar Animal, Neus Truyol, aquesta és una de les actuacions de Cort i Govern per impulsar la reducció d'emissions i fomentar les energies renovables. Les subvencions es poden sol·licitar a través de la web del Govern abans del 30 de març d'aquest any.

El director general d'Energia i Canvi Climàtic del Govern, Ferran Rosa, ha explicat que les subvencions estan obertes a particulars i empreses privades de tot el territori balear que vulguin sumar-se a aquesta iniciativa.

Rosa ha explicat que els 1,8 milions d'euros provenen en la seva majoria dels fons europeus Feder i que aquesta xifra suposa un increment de 200.000 euros respecte a l'any passat.

La sol·licitud podrà fer-se a través de la web energia.caib.es abans del 30 de març d'aquest any amb prèvia factura o pressupost d'instal·lació. La quantitat subvencionable és del 50 per cent en cas de particulars i del 40 per cent en cas d'empreses privades.



EMAYA JA COMPTA AMB ENERGIES RENOVABLES

Truyol ha explicat que Cort s'ha sumat a aquestes ajudes amb la instal·lació d'una placa solar al polígon de Can Valero, que genera una energia equivalent a la qual produirien 50 cases plurifamiliares.

La regidora ha explicat que "les institucions públiques han de ser una mostra del canvi", per la qual cosa la instal·lació d'aquesta placa vol ser un exemple per a la ciutadania.