El Govern amplia el termini per sol·licitar les ajudes al lloguer fins al 19 de novembre

La Conselleria de Mobilitat i Habitatge del Govern ha decidit ampliar fins al 19 de novembre el termini per sol·licitar les ajudes al lloguer de la convocatòria de 2019, el termini de la qual estava previst que finalitzés el dia 4 de novembre.

Segons ha detallat aquest dimarts la Conselleria en un comunicat, aquestes ajudes estan destinades a tots els residents a Balears amb lloguers amb un preu inferior als 900 euros.

Així mateix, per a la ciutadania en general l'ajuda és del 40 per cent del lloguer, amb un límit màxim de 4.000 euros anuals i de 330 euros mensuals per habitatge.

A més el Govern va habilitar una línia específica per a joves fins als 35 anys i per a majors de 65, en aquest cas l'ajuda és del 50 per cent en lloguers fins als 600 euros i del 30 per cent en lloguers entre els 601 i 900 euros, amb un màxim anual de 4.300 euros i 360 euros mensuals.

Així mateix, el límit d'ingressos dels inquilins integrants del nucli familiar no pot superar tres vegades l'Iprem, que és de 22.558 euros.

Aquestes ajudes s'aplicaran sobre els lloguers pagats entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2019 i són incompatibles amb la percepció de la renda bàsica d'emancipació i altres deduccions al lloguer.