El Govern aportarà un 14% més als ajuntaments a través del Fons de Cooperació Local per a 2019

Publicado 17/4/2019 16:21:12 CET

PALMA DE MALLORCA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern i la Federació d'Entitats Locals de Balears (Felib) han aprovat aquest dimecres l'acord relatiu als criteris de repartiment del Fons de Cooperació Local (FCL) destinat als ajuntaments per a 2019, amb un augment de 2 milions d'euros respecte de l'any passat.

Segons ha informat la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques en un comunicat, es tracta d'un increment del 13,8% sobre la quantitat de 2018, fins a aconseguir una dotació de gairebé 16,5 milions, que permet recuperar els nivells d'ajudes als ajuntaments previs a la crisi econòmica.

L'acord entre el Govern i la Felib signat aquesta legislatura per a augmentar aquest Fons implica un augment anual de 2 milions d'euros per a cadascun dels exercicis de 2018, 2019 i 2020.

L'augment respecte de la quantia de 2017 ja suposa un 27,6% més en dos anys a què s'afegirà un nou increment de 2 milions d'euros per a l'any vinent.

En concret, la partida global del Fons de Cooperació Local per a aquest any 2019 es situa en 16.473.471 euros. La dotació del Fons i els criteris de repartiment acordats permetran que cap dels 67 municipis de les illes percebi menys que l'any anterior.

La comissió mixta entre el Govern i la Felib ha aprovat l'acord de repartiment del Fons per a 2019, en el qual s'apliquen principalment els criteris de població i de solidaritat per a determinar la quantitat a rebre per cada municipi.

De les propostes analitzades, la comissió formada per representants del Govern, a través de la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques, i la Felib, ha acordat aplicar un repartiment amb el qual el criteri de població determina un 50% de les quantitats a assignar als municipis i el criteri de solidaritat guanya pes i aconsegueix el 34,25% del repartiment del Fons.

La consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, ha presidit la reunió de la comissió mixta, a la qual també ha participat el director general de Funció Pública i Administracions Públiques, juntament amb el president de la Felib, Joan Carles Verd, i la secretària general de la Felib, Neus Serra.