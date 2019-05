El Govern aprova dotar amb cinc places de tècnic d'infantil l'Escola de Can Nebot (Eivissa)

Publicado 17/5/2019 16:46:51 CET

El Consell de Govern d'aquest divendres ha acordat dotar amb cinc places de tècnic d'educació infantil l'Escola d'Educació Infantil de Primer Cicle Can Nebot, en el municipi de Sant Josep de sa Talaia.

Segons ha informat el Govern, el centre té autoritzades els ensenyaments de primer cicle d'infantil amb capacitat per 55 places distribuïdes en quatre unitats: una unitat de zero a un any amb un màxim de set places escolars; una unitat d'un a dos anys amb un màxim de 12 places i dues unitats de dues a tres anys, amb un màxim de 36 places. El procés d'admissió al nou centre està en marxa, ha recordat l'Executiu.

Segons està previst, les llistes provisionals de persones admeses es publicaran el 31 de maig. Després, es crearà una comissió d'escolarització per poder atendre les possibles reclamacions, que es podran presentar del 3 al 5 de juny. Les llistes definitives es podran consultar el dia 17 de juny, tant en la Delegació Territorial d'Educació de les Pitiüses i a l'Ajuntament. La matriculació s'haurà de fer en la Delegació Territorial d'Educació de les Pitiüses.

L'Executiu ha recordat que la titularitat de Can Nebot és del Consell Insular. Davant la impossibilitat del Consell de poder obrir l'escoleta, el 21 de maig de 2018 es va aprovar per unanimitat de tots els grups amb representació parlamentària una moció que instava el Govern a obrir l'EI Can Nebot.

El 30 de novembre de 2018, el Consell va adjudicar de forma directa a la Comunitat balear, a través de la Conselleria d'Educació i Universitat, la concessió demanial gratuïta de l'ús del centre educatiu Can Nebot, destinat a escola infantil de primer cicle. La concessió d'ús tenia com objecte l'obertura i la gestió de l'escola infantil de primer cicle.

També es va estipular que, en el marc de la cessió d'ús, correspon a la Comunitat a través de la Conselleria d'Educació i Universitat aportar el personal necessari per poder realitzar les activitats escolars.

L'escoleta té quatre aules, una sala d'usos múltiples, una sala d'adreça i professorat, una sala d'instal·lacions, una cuina, un rebost i una bugaderia, entre altres coses.

Pel que fa al personal, es preveu que hi hagi un mestre d'educació infantil, 4,5 tècnics d'educació infantil, una persona responsable de la cuina i una altra de la neteja.

Aquesta setmana ha passat per la Mesa Sectorial la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, una plaça de director en l'EI Can Nebot. Està previst que l'escoleta comenci a funcionar en el curs escolar 2019-2020.