El Govern central aprova el Pla Hidrològic de Balears

El Consell de Ministres ha aprovat mitjançant un Reial decret Llei el Pla Hidrològic de Balears a proposta del Ministeri per a la Transició Ecològica, amb la qual culmina la necessària coordinació de les competències autonòmiques per a l'elaboració i revisió dels plans hidrològics de les conques intracomunitàries.

El Reial decret suposa una revisió del pla aprovat el 2015 per incorporar determinades millores i reforçar el seu encaix a la Directiva Marc de l'Aigua. La preparació del pla hidrològic és competència exclusiva d'aquesta comunitat autònoma, li correspon al Govern l'aprovació final d'aquests plans previ informe del Consell Nacional de l'Aigua.

Després de l'aprovació inicial pel Consell de Govern de Balears al setembre de 2018, el Consell Nacional de l'Aigua, en la seva reunió del 16 d'octubre de 2018, va informar favorablement sobre la proposta d'aquest reial decret aprovatori del nou pla hidrològic.

L'aprovació final pel Govern dels Planes Hidrològics culmina la necessària coordinació de les competències autonòmiques -per a l'elaboració i revisió dels plans hidrològics de les conques que discorren íntegrament al seu territori- amb la política hidràulica estatal.

El pla recull les condicions per realitzar de les infraestructures hidràuliques promogudes per l'Administració General de l'Estat i previstes al Pla, disposant que seran sotmeses, prèviament a la seva realització, a una anàlisi sobre la seva viabilitat tècnica, econòmica i ambiental per l'Administració General de l'Estat, i estableix que la seva construcció quedi supeditada a la normativa vigent sobre avaluació d'impacte ambiental, a les disponibilitats pressupostàries i als corresponents plans sectorials, quan la seva normativa específica així ho prevegi.

El contingut íntegre del Pla estarà disponible a la pàgina web de la comunitat autònoma, a més de la publicació de la part normativa del Pla i els seus annexos al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de Balears.

Una vegada que entri en vigor el present reial decret, quedarà sense efectes l'anterior Pla Hidrològic de Balears (aprovat pel Reial decret 701/2015, de 17 de juliol).