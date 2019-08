El Govern aprova el projecte de reutilització de l'aigua de la bassa de reg de Porreres per 2 milions

Publicado 30/8/2019 16:55:42 CET

PALMA DE MALLORCA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autoritzat aquest divendres a la Conselleria d'Agricultura i Pesca i Alimentació per executar la primera fase del projecte de reutilització de l'aigua de la depuradora de Porreres per al reg agrícola de la localitat, que tindrà un cost de 2 milions d'euros que procediran dels fons recaptats per l'Impost de Turisme Sostenible.

Segons ha informat en roda de premsa la portaveu del Govern, Pilar Costa, l'obra tindrà un període d'execució de nou mesos, entre 2019 i 2020, i l'empresa adjudicatària és Tragsa.

La primera fase del projecte preveu la construcció íntegra d'un dipòsit de reg així com elements de seguretat i control. Les aigües rebran un tractament terciari per poder ser aprofitades pels agricultors de Porreres.

A més, està prevista l'execució d'una segona fase que costarà 6 milions d'euros més i que permetrà, entre altres, la creació de la xarxa de reg des del dipòsit de la depuradora fins a les parcel·les agrícoles.