Govern apunta a l'augment d'alumnes en Balears davant la presència de 95 barracons als centres educatius aquest curs

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha apuntat aquest dimarts, a l'increment en "més de 2.000 alumnes" per curs a les aules de Balears, com el motiu pel qual el Govern no ha eliminat un major nombre de barracons als centres educatius de les Illes, que actualment se situa en 95. Així, Armengol ha recordat que el número d'alumnes ha augmentat en 6.300 noves places durant els últims quatre anys.

Així s'ha expressat la presidenta del Govern després que la portaveu adjunta del grup parlamentari de Ciutadans a Balears, Patricía Guasp, hagi recordat que aquest curs escolar ha començat amb 95 barracons, dos més que l'any 2015 quan existien 93.

Per la seva banda, Armengol ha indicat que el Govern ha suprimit 23 barracons però ha reconegut que el numero d'alumnes s'ha incrementat. Així mateix, la presidenta ha assenyalat que el Govern ha baixat les ràtios a 20 alumnes per aula a l'educació infantil.