El Govern assegura que ha reduït a la meitat l'atur juvenil a Balears a través de fons europeus

Publicado 4/3/2019 11:09:15 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Març (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Innovació, Investigació i Turisme, Bel Busquets, ha assegurat que el Govern ha reduït a la meitat l'atur juvenil a Balears a través de 42 milions d'euros integrats al Programa d'Ocupació Juvenil finançat amb fons europeus, passant d'una taxa del 45 per cent registrada el 2015 al 23 per cent actual.

Així ha informat Busquets en una roda de premsa en la qual ha apuntat que la política de cohesió de fons europeus ha suposat per a Balears unes ajudes de 264,5 milions d'euros per al període 2014-2020 dels quals, segons han destacat, s'han executat prop de 150 milions d'euros i que s'han destinat a "àrees estratègiques", com a innovació, medi ambient i ocupació, a través dels programes del Fons Europeu Desenvolupament Regional (Feder), del Fons Social Europeu (FSE) i del Programa d'Ocupació Juvenil.