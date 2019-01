El Govern augmenta en aquesta legislatura més del 100% de les ajudes a clubs esportius de categoria estatal

Publicado 17/1/2019 12:04:10 CET

PALMA DE MALLORCA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports ha concedit l'última convocatòria d'ajudes a un total de 43 clubs esportius de Balears que competeixen en categoria estatal aquesta temporada 2018-2019, amb un augment de les ajudes econòmiques de més del 100 per cent en relació amb l'anterior legislatura.

Segons ha informat la Conselleria en un comunicat, s'ha passat de 600.000 euros al pressupost de 2015 a 1.240.000 euros en aquesta convocatòria.

Cal destacar que, a més, a aquesta aportació econòmica s'ha d'afegir tant el patrocini als equips amb major tornada mediàtica com la subvenció específica amb quantitats extres per als equips femenins, en el marc de la línia de foment de la igualtat a l'esport.

Els 43 equips beneficiaris aquesta temporada tenen una gran importància dins del teixit esportiu de Balears que, a més, representen per tot l'Estat. Per aquest motiu, la Conselleria, des de la Direcció general d'Esports i Joventut, ha augmentat el suport tant en l'àmbit quantitatiu com al qualitatiu.

Com a principal novetat, aquesta convocatòria engloba les diferents línies en una sola, mentre que l'any passat encara eren dues convocatòries diferents, la de mòduls i la de despeses federatives.

A més, com a novetat, dins de la convocatòria hi ha un nou mòdul específic d'entrenaments. En aquest sentit, cal recordar també que el sistema de mòduls és més àgil a l'hora de la concessió i la justificació.

D'altra banda, s'ha publicat i resolt la convocatòria abans que els anys anteriors per fer-la coincidir amb la temporada esportiva, fet que facilita la gestió i avançarà els pagaments.