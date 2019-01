El Govern autoritza l'adhesió al mecanisme de facilitat financera per cobrir la meitat de l'endeutament

Publicado 11/1/2019 14:54:25 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Gen. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprovat --a proposta de la consellera d'Hisenda i Administracions públiques, Catalina Cladera-- l'acord pel qual s'aprova l'adhesió de Balears en el compartiment de Facilitat Financera del Fons de Finançament a comunitats per l'any 2019 i, d'aquesta forma, "obtenir prop de la meitat de l'endeutament previst als mercats financers privats i a la resta".

Així ho ha anunciat en roda de premsa aquest divendres la portaveu del Govern, Pilar Costa, qui, així mateix, ha detallat que el deute previst per al proper any és, d'una banda, de 603 milions d'euros que es finançaran amb aquest Fons i, per l'altra, de 517 milions més que s'obtindran de "forma directa" amb les entitats financeres a través de la sortida a mercats privats.

Segons ha declarat la portaveu, es preveu que per l'any 2021, el Pla d'endeutament plurianual de Balears aconsegueixi el 100 per cent de les necessitats de finançament als mercats financers tradicionals, sense recórrer als mecanismes de liquiditat de l'Estat i, per tot això, Costa ha conclòs que aquests avanços denoten una tresoreria "sanejada".