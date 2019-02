El Govern cobrirà a partir de la categoria benjamí els desplaçaments entre Eivissa i Formentera per a proves esportives

Publicado 21/2/2019 16:51:15 CET

EIVISSA, 21 Febr. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear cobrirà, per primera vegada a partir de la categoria benjamí, els desplaçaments entre Eivissa i Formentera per a les competicions esportives.

La consellera de Cultura, Participació i Esports, Fanny Tur, ha presentat aquest dijous les novetats específiques per les Pitiüses en relació a la convocatòria d'ajudes per als desplaçaments entre la comunitat per assistir a proves de competicions federades per part d'esportistes, clubs esportius i les seleccions autonòmiques de la Comunitat.

Aquestes ajudes quedaran garantides fins al 30 de juny de 2021 i se subvencionarà el 100 per cent del desplaçament sense que els beneficiaris hagin d'avançar els diners.

Des de l'any passat, el Govern assumeix les competicions de l'àmbit territorial entre les illes d'Eivissa i Formentera. La consellera ha anunciat que com a novetat de l'actual convocatòria, s'ha ampliat el marge d'edat fins als nou anys.

Tur ha destacat que "des de gener de 2018 fins a gener d'aquest any hi ha hagut més de 2.500 transports per part de clubs", destacant així "el benefici que suposa".

Una altra de les millores d'aquesta convocatòria en l'àmbit de totes les Balears és que s'incorpora la categoria aleví -11/12 anys- per a les disciplines de natació i gimnàstica. A més, en els esports adaptats, es podrà anar acompanyat d'un tècnic o ajudant.