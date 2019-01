El Govern concedeix les ajudes del Consell Superior d'Esports per a desplaçaments a la península d'esportistes

Publicado 29/1/2019 14:24:42 CET

PALMA DE MALLORCA, 29 Gen. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports concedeix les ajudes del Consell Superior d'Esports (CSD) en concepte de desplaçaments a la península dels equips, esportistes i federacions de Balears que competeixen a nivell estatal a competicions no professionals.

Segons ha informat la Conselleria en un comunicat, en aquesta convocatòria, un total de 72 beneficiaris rebran un total de 122.915,64 euros pel període comprès entre el 16 de setembre de 2017 i el 15 de setembre de 2018.

La Conselleria de Cultura, participació i Esports és entitat col·laboradora d'aquesta convocatòria de subvencions i realitza, a través de la Direcció general d'Esports i Joventut, els tràmits administratius perquè aquestes puguin arribar als beneficiaris.

La proposta de resolució de concessió de les ajudes per a desplaçaments del CSD està publicada en el Butlletí Oficial de Balears. Aquesta ajuda del CSD se sumeixi a les ajudes del Govern autonòmic de més de dos milions d'euros per any en ajudes als desplaçaments.