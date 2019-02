El Govern "confia" que el pressupost de la Unió Europea s'incrementi al 1,3% del PIB, tal com demana Brussel·les

Publicado 4/2/2019 13:40:07 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Govern, Bel Busquets, ha manifestat aquest dilluns que l'Executiu balear "confia que s'elevi el pressupost de l'1,1 a l'1,3 per cent del PIB" de la Comunitat Europea tal com demana el Parlament Europeu, durant un acte sobre els nous pressupostos europeus que s'ha celebrat al Parlament.

En un comunicat, Busquets ha lamentat que "iniciatives com la política de cohesió o les polítiques comunes d'agricultura i pesca (PAC) vegin retallat el seu pressupost" ja que, segons la vicepresidenta, "són un aliat fonamental per a Balears per impulsar un model de desenvolupament més sostenible i integrador", ha afegit Busquets.

D'altra banda, la també consellera de Turisme s'ha referit a la "necessitat" que els pressupostos europeus reconeguin "un tracte específic" a les regions insulars per "garantir una igualtat d'oportunitats entre tots els territoris de la Unió", ha etzibat.

La cartera dirigida per Bel Busquets ha recordat que la Comissió Europea va proposar el passat mes de maig un nou pressupost de la Unió Europea "modern i amb una visió a llarg termini", que ha de permetre fer front "eficientment" als nous desafiaments, com la immigració, les fronteres de la UE, la PAC, el comerç exterior o el Brexit.

L'acte, organitzat pel Centre Balears Europa i que tenia com títol 'Prioritats de despesa del futur pressupost de la Unió Europea: Marco Financer Plurianual 2021-2027', ha comptat amb la intervenció del director de la Representació de la Comissió Europea per a Catalunya, Ferran Tarradellas, el diputat del Parlament Europeu i membre de la Comissió de Pressupostos, Jordi Solé; i el director general de Fons Europeus, Félix Pablo.