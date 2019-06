El Govern convoca ajudes per 15.000 euros per finançar accions de formació i assessorament a consumidors

Publicado 10/6/2019 11:52:51 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 Juny (EUROPA PRESS) -

La Direcció General de Consum ha convocat subvencions per un import de 15.000 euros per finançar activitats d'informació, educació, formació i assessorament a consumidors així com l'edició de publicacions relacionades amb el consum, segons ha informat la conselleria de Salut.

Les ajudes es dirigeixen associacions de consumidors i usuaris inscrites en el Registre d'Associacions de Consumidors i Usuaris de Balears i disposen de 30 dies naturals per presentar la sol·licitud, a comptar des de l'endemà a la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Balears (8 de juny).

Per la seva banda, el director general de Consum en funcions, Xisco Dalmau, ha destacat que la quantitat ha augmentat en 5.000 euros respecte a 2018 per donar compliment al compromís d'aquest departament d'incrementar gradualment aquestes ajudes.

D'acord a les bases de la convocatòria, les activitats subvencionables són l'atenció presencial o per altres mitjans a consumidors; les xerrades informatives i activitats similars sobre consumidors; cursos, jornades, seminaris, conferències, tallers i activitats de més de dues hores de durada dirigits a consumidors; edició de material propi per difondre les anteriors actuacions; i activitats divulgatives en mitjans de comunicació sobre temes de consum i drets dels consumidors i usuaris.