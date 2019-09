Govern, Cort i les navilieres obren vies de negociació per limitar els creuers i fixen un calendari de reunions

Publicado 11/9/2019 18:15:55 CET

Tenen com a objectiu aconseguir una regulació "efectiva i real"

PALMA DE MALLORCA, 11 Set. (EUROPA PRESS) -

Una delegació balear amb representants del Govern, Cort i les navilieres ha mantingut trobades aquesta setmana amb companyies de creuers a la Fira Internacional de Creuers d'Hamburg (Seatrade Europe 2019) per traslladar-los les intencions del Govern de limitar l'arribada d'aquest tipus d'embarcacions a les Illes.

Segons ha informat la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball aquest dimecres a una nota de premsa, aquesta delegació està encapçalada pel representant d'aquest departament, Iago Negueruela, juntament amb l'alcalde de Palma, José Hila, el president de l'Autoritat Portuària de Balears, Joan Gual de Torrella, i la directora general de Turisme, Rosana Morillo.

Les parts han iniciat les vies de negociació a Hamburg i han fixat un calendari de reunions durant els mesos vinents amb l'objectiu d'aconseguir una regulació "efectiva i real" de les arribades dels creuers al port de Palma.

El Govern pretén fixar un sostre al turisme de creuers que sigui "sostenible social i econòmicament", tal com va quedar establert als acords de governabilitat subscrits a l'inici de la legislatura.

El conseller Negueruela, s'ha mostrat "molt satisfet" després de les reunions amb les principals navilieres i ha recordat que l'objectiu és "cercar un nou marc que permeti ordenar un turisme que és molt important, perquè el visitant se senti còmode".

Per la seva banda, l'alcalde de Palma, José Hila, ha manifestat que l'estratègia turística de la ciutat està "basada en la qualitat, no en la quantitat" i ha apuntat que una destinació que es massifiqui "no serà bo ni per a les companyies ni per a la ciutat". Ha defensat, a més, que "no s'han de sobrepassar certs límits, perquè al turista començaria a no agradar-li la destinació".

La fira Seatrade Europe se celebra cada dos anys a la ciutat alemanya d'Hamburg i aquesta ha estat la primera vegada que el Govern ha assistit. Entre les reunions que la delegació balear ha mantingut amb el sector de creuers destaquen les trobades amb directius de l'Associació Internacional de Línies de Creuer (CLIA) i amb navilieres com Royal Caribbean, Scenic Cruises, Sigui Cloud o Hapag Lloyd.

El Govern també s'ha reunit amb consignataris de Balears per conèixer les seves inquietuds i preocupacions sobre el futur de la indústria de creuers a la Comunitat.