El Govern destaca que la seva estratègia 'Better in Winter' ha aconseguit augmentar els turistes un 49% al desembre

Publicado 1/2/2019 17:34:55 CET

PALMA DE MALLORCA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha destacat aquest divendres que "gràcies" a la seva estratègia 'Better in Winter' s'ha aconseguit "augmentar el nombre de turistes" un 49 cent al desembre i, per tant, generar "més i millors contractes", així com proporcionar una "experiència diferent" als visitants de les Illes en els mesos fora de la temporada alta.

En declaracions als mitjans de comunicació, la consellera de Turisme i vicepresidenta del Govern, Bel Busquets, ha manifestat que les últimes dades reflecteixen que hi ha hagut una baixada "en els màxims d'estiu" i, no obstant això, ha ressaltat, "al desembre, els turistes han augmentat un 10 per cent al gener i un 18 per cent al març".

Segons ha explicat, aquestes xifres demostren que el 'Better in Winter' "funciona". Així, ha afegit, que d'una banda s'han pogut augmentar els contractes de treball i oferir "una experiència diferent" als turistes que visiten Balears "a la primavera, tardor o desembre" a partir d'un "un producte basat en la cultura, la naturalesa, la gastronomia o l'esport".