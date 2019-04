El Govern destina 500.000 euros a ajudes per a l'adquisició de material relacionat amb la pràctica de l'esport

Publicado 16/4/2019 16:54:33 CET

Els destinataris són ajuntaments, federacions esportives o esportistes d'esport adaptat

PALMA DE MALLORCA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) ha publicat aquest dimarts la convocatòria d'ajudes -amb una dotació de 500.000 euros- per a l'adquisició de material inventariable per a ajuntaments, federacions esportives, clubs esportius i esportistes d'esport adaptat.

Segons ha informat la Conselleria de Cultura, Participació i Esports en un comunicat, la finalitat de la convocatòria de la Direcció general d'Esports és atendre les necessitats per millorar el material esportiu inventariable per a la pràctica d'esport adaptat i per al desenvolupament de programes de seguiment esportiu i de programes de tecnificació esportiva.

També és objecte de la convocatòria l'adquisició de material no esportiu inventariable per recolzar a l'activitat de les federacions esportives de Balears.

Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions els ajuntaments i les federacions esportives, clubs o esportistes d'esports adaptats.

El termini per presentar les sol·licituds és de trenta dies naturals des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el BOIB.