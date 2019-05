El Govern elabora una Declaració Institucional contra la LGTBIfòbia per a "una societat inclusiva"

Publicado 17/5/2019 13:39:56 CET

Costa recorda que es compleixen tres anys des que es va aprovar la Llei LGTBI en el Parlament

PALMA DE MALLORCA, 17 Maig (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha elaborat una declaració institucional contra la LGTBIfòbia amb l'objectiu de "reiterar el compromís per seguir construint una societat inclusiva des del punt de vista afectiu, sexual i de gènere", amb motiu del Dia Internacional contra l'Homofòbia, la Lesbofòbia, Transfobia i Bifobia.

Així ha informat la consellera de Presidència, Pilar Costa, en una roda de premsa posterior al Consell de Govern qui també ha recordat que justament en aquest Dia es compleixen tres anys des que es va aprovar la Llei 8/2016 LGTBI en el Parlament que "garanteix els drets de lesbianes, gais, bisexuals i intersexuals".

En aquest sentit, ha apuntat que des de la seva aprovació s'han impulsat en Balears "múltiples polítiques" en sectors "estratègics", com l'educatiu, el sanitari o el laboral. Un total de 136 persones, per exemple, han tramitat el canvi de nom de la seva targeta sanitària d'acord amb "el gènere sentit".

Amb aquesta declaració el Govern vol reivindicar que la LGTBIfobia "segueix sent un prejudici cultural" que genera "tot tipus de violències", tant directes com a indirectes per al col·lectiu. "És necessària una resposta ferma i eficaç per poder garantir els drets de les víctimes de LGTBIfobia" ha assenyalat.