El Govern estudia com fer efectiva la sentència del Suprem sobre la carrera professional dels interins

Publicado 12/3/2019 14:23:17 CET

PALMA DE MALLORCA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, ha indicat aquest dimarts que el Govern està analitzant com fer efectiva la sentència del Tribunal Suprem que permet als interins de Serveis Generals de Balears cobrar el complement de carrera professional amb efecte retroactiu.

"Acatarem la sentència, com no pot ser d'una altra manera", ha dit Cladera en declaracions als mitjans, en les quals ha explicat que la sentència ve d'un acord de maig de 2015 del govern del PP, que el Govern actual "va refer" al novembre d'aquest any amb efecte des de gener de 2016.

Com a dada aproximada, la consellera ha indicat que llavors hi havia uns 1.000 interins en Serveis Generals, però quantificar l'impacte de la sentència serà "complicat" perquè cal avaluar cada cas. Per això, el Govern està estudiant "com aplicar-la".

Igualment, la consellera ha insistit en l'esforç del Govern per reduir el percentatge de temporalitat en l'Administració.

Cladera ha criticat la "política del PP" de "limitar les ofertes públiques", la qual cosa "va fer que creixés molt la taxa de temporalitat", i ha ressaltat que les sentències europees consideren que a Espanya "s'ha abusat de la figura de l'interí" utilitzant-la de manera "estructural" quan hauria de ser "puntual".

Així mateix, a preguntes dels mitjans Cladera ha dit que si es dicta una sentència en aquest mateix sentit per als interins del Servei de Salut (IbSalut) -on hi ha un alt percentatge d'interinitat- també "s'acatarà".