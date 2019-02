Govern i Fundació Laboral de la Construcció realitzaran 424 visites tècniques a obres per a prevenir la sinistralitat

Publicado 13/2/2019 13:01:07 CET

PALMA DE MALLORCA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Treball, Comerç i Indústria i la Fundació Laboral de la Construcció de Balears han signat aquest dimecres el conveni per a implementar el projecte 'Lluita contra la sinistralitat laboral en el sector de la construcció' que va entrar en vigor el mes de setembre passat i tindrà vigència fins a desembre de 2019. En concret, es realitzaran 424 visites tècniques a obres per a prevenir la sinistralitat.

Segons ha informat la Fundació en un comunicat, es tracta d'un projecte que preveu assessorar 650 empreses i realitzar 424 visites a obres de construcció per part d'un tècnic especialista en prevenció de riscos laborals, duent a terme amb caràcter localitzat la promoció i impuls de les bones pràctiques en matèria de prevenció.

L'objectiu és verificar les condicions de seguretat existents en les obres visitades i assessorar les empreses i treballadors sobre els riscos detectats i les mesures de protecció a implementar.

En la presentació del Pla han intervingut el conseller Iago Neguruela; Isabel Castro, directora general de Treball, Economia Social i Salut Laboral; Climent Olives Camps, President Fundació Laboral de la Construcció; Sonia Saavedra Ferreira, Vicepresidenta Fundació Laboral de la Construcció; i Miguel Ángel Pardo, Secretari General de CCOO de Construcció i Serveis Camí de Jesús.

Segons Negueruela, "s'està fent un treball conjunt molt important entre Administració i Fundació Laboral de la Construcció que es reforça encara més amb aquest projecte". Així mateix, ha recordat que per primera vegada en set anys s'ha aconseguit reduir la sinistralitat laboral i és que durant el primer semestre de 2018 es va produir una reducció del 5,6 per cent.

Per a Climent Olives "encara que les dades siguin positives, no cal obviar que queda un llarg recorregut per fer". "Balears continua sent la província amb el major índex de sinistralitat, per la qual cosa no hem de relaxar-nos i continuar treballant conjuntament amb el Govern, sindicats, col·legis professionals i altres entitats del nostre sector, perquè aquesta reducció de cada vegada sigui més accentuada", ha afegit.

VISITES D'ASSESSORAMENT

De les 424 visites previstes en el conveni que va entrar en vigor en setembre de 2018, fins avui s'han realitzat 88 visites i s'han assessorat 91 empreses diferents. De moment les visites només s'han realitzat a Mallorca però durant els mesos de març i abril es realitzaran també a Menorca, Eivissa i Formentera.

Així mateix, Olives ha destacat que "els primers resultats indiquen que el rumb marcat va en bona direcció i és que el sector, en general, és conscient de la necessitat de l'ús de proteccions".

Entre les primeres observacions dels tècnics encarregats de realitzar les vistes s'observa que hi ha "una especial preocupació" en els treballs amb el risc de caiguda a diferent nivell i en la protecció dels mateix mitjançant l'ús de sistema de protecció col·lectiva tipus baranes.

En aquestes primeres visites realitzades es confirma que els treballadors, en una gran majoria, compten amb la formació mínima en prevenció de riscos laborals del seu ofici requerida segons el conveni general del sector de la construcció.

No obstant això, es detecta que en un nombre important de treballadors no tenen complementada la formació preventiva de l'ofici habitual amb altres oficis que puguin exercir en l'obra i que el converteix en treballadors polivalents.