El Govern insisteix que defensarà els interessos de les Illes enfront del recurs contra la llei d'avaluació ambiental

Publicado 30/5/2019 17:06:10 CET

La portaveu sosté que el fet que coincideixi el color polític als governs autonòmic i central "no vol dir" que "no hi hagi un debat"

PALMA DE MALLORCA, 30 Maig (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern balear, Pilar Costa, ha insistit aquest dijous en què l'Executiu defensarà els interessos de les Illes, després de l'admissió a tràmit del recurs d'inconstitucionalitat presentat pel Govern de Pedro Sánchez contra la Llei d'Avaluació Ambiental de la Comunitat.

Així s'ha expressat Costa en declaracions a Europa Press en les quals ha remarcat que, encara que hi hagi una coincidència de color polític als governs autonòmic i central, això "no vol dir" que "no hi hagi un debat".

En aquest sentit, Costa ha emfatitzat que en l'etapa de Mariano Rajoy, el Govern va tenir molts més advertiments d'inconstitucionalitat, si bé la majoria es van resoldre sense arribar a esgotar la via judicial, i ha mantingut que amb l'anterior Govern hi havia casos que des de Balears veien com a "injustificats".

Com a exemple, la portaveu ha esmentat els "recursos absurds" respecte a l'exigència català, presentats per la Delegació del Govern i "que després es van retirar".

A més, la portaveu ha insistit que, en el cas de la Llei d'Avaluació Ambiental, es tracta d'un tema tècnic" que "no afecta al fons de la llei" sinó a "una qüestió competencial".

El Govern central considera que les comunitats autònomes no poden imposar l'obligació a l'Estat de sotmetre a avaluació ambiental estratègica els programes i plans estatals, perquè representaria una extralimitació en l'exercici de les competències autonòmiques.

"Ara els tribunals decidiran", ha conclòs Costa, que també ha ressaltat la "baixa incidència" d'advertiments d'inconstitucionalitat a les normes de Balears respecte a altres autonomies.