El Govern llança el projecte 'LibrosTIC' per "pal·liar el dèficit de professionals especialitzats en tecnologia"

Publicado 15/10/2019 17:30:38 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Direcció general d'Innovació de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius, a través de la Fundació Bit, engegarà el projecte 'LibrosTIC' que cerca "divulgar la cultura tecnològica" entre la ciutadania i, així mateix, incrementar "les vocacions científicotecnològiques" amb l'objectiu de "pal·liar la falta de professionals especialitzats en tecnologia".

Segons ha informat la Conselleria en una nota de premsa, la iniciativa impulsarà dues activitats; d'una banda, la primera edició impulsarà un concurs de relats breus en Twitter; i, per un altre, es durà a terme un club de lectura.

En el cas dels relats breus, la Fundació Bit ha convocat un certamen en Twitter amb microrelats en fil, que tindrà una periodicitat mensual. El concurs té com a objectiu promoure les vocacions tecnològiques entre la població no experta, i també donar a conèixer noves tendències en narrativa digital, com és el cas de la 'tuiteratura'.

El concurs començarà en el mes de novembre i cada mes es proposarà una temàtica tecnològica diferent, en el qual els participants hauran d'escriure relats que estiguin relacionats, tant en el desenvolupament com en l'impacte sobre la societat.

Cada mes se seleccionarà un finalista de cada categoria i tots els finalistes es trobaran el mes de juliol en un acte en el qual es lliurarà un premi tecnològic a onze guanyadors.

Pel que fa al club de lectura, es durà a terme des del mes de novembre fins a juny de 2020 i es crearà un espai de trobada per parlar sobre llibres relacionats amb la tecnologia. Els tres primers llibres que es comentaran versaran sobre la intel·ligència artificial i la robòtica.

La directora general d'Innovació, Núria Riera, ha explicat que la tecnologia "forma part de les vides i està condicionant el futur". "Llegir, escriure i reflexionar sobre les possibilitats, els reptes, les oportunitats i les conseqüències pot ajudar a promoure i despertar vocacions tecnològiques, tant entre els més joves com entre els qui es vulgui reciclar en habilitats professionals", ha sostingut.

El projecte 'LibrosTIC' neix a partir "del dèficit de professionals especialitzats en tecnologia" i, precisament, el Govern vol implicar-se en aquestes iniciatives que estimulen les vocacions tecnològiques per "garantir que es pugui disposar de les competències tecnològiques que es requereixen en el present, i, sobretot, en el futur, tal com marca l'Estratègia 2020 de la UE".