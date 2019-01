El Govern nega que el nou decret d'ús de les llengües oficials imposi el català en l'administració de Justícia

Publicado 9/1/2019 11:22:33 CET

PALMA DE MALLORCA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha negat aquest dimecres que el nou decret d'ús de les llengües oficials aprovat per l'Executiu balear imposi el català en l'administració de Justícia i ha explicat que "solament s'ha recuperat el que ja era una realitat" gràcies a "un consens que sempre ha existit per a l'ús d'ambdues llengües, el català i el castellà".

Segons han informat fonts del Govern a Europa Press, aquest consens polític va estar vigent fins a l'arribada del PP de José Ramón Bauzá, que va eliminar l'article 9 d'aquest decret, el qual havia existit des dels anys 80.

D'aquesta manera, han explicat que l'Executiu balear ha recuperat aquest article i han aclarit que "solament afecta les comunicacions del Govern amb les institucions judicials radicades a Balears" i no "a la resta de la societat", que podran "utilitzar la llengua que vulguin per tractar amb la justícia, tant el castellà com el català".

L'Executiu autonòmic s'ha pronunciat així després que Actua-Vox hagi assegurat que aquest decret "obliga a tots els treballadors públics a redactar i parlar exclusivament en català, a retolar als edificis públics interna i externament solament en català, i al fet que la megafonia, la publicitat institucional, actes, tots els recursos materials, el programari informàtic, fins a les màquines de cafè i expenedores utilitzin únicament el català".