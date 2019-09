El Govern no té una "decisió ferma presa" sobre la internalització d'IB3

Publicado 20/9/2019 13:46:39 CET

Manresa va assegurar que plantejaria una "posició final" sobre la internalització "el dia en què el Govern assigni la grandària econòmica i laboral" a l'Ens

PALMA DE MALLORCA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern, Pilar Costa, ha informat aquest divendres que l'Executiu autonòmic no té, de moment, "una decisió ferma presa" sobre la internalització dels informatius de la radiotelevisió pública de Balears.

Així ho ha explicat Costa després de la roda de premsa posterior al Consell de Govern en ser preguntada per les declaracions d'aquest dijous del director de l'Ens, Andreu Manresa, en les quals assegurava que plantejarà una "posició final" sobre la internalització "el dia en què el Govern assigni la grandària econòmica i laboral" a l'Ens.

Costa ha sostingut que "això té una incidència econòmica" i que tant "en el cas d'IB3, com a altres, s'estan elaborant els pressupostos".

Cal recordar que durant la seva intervenció, Manresa va defensar que és "un debat sobre el qual cal parlar" i va explicar que "com a periodista" creu que "és una anomalia de naixement que els informatius estiguin externalitzats", si bé va matisar que, com a director, "li pesa com el plom" prendre la decisió "sense suport institucional, financer, polític i global".

En aquest sentit, Manresa va justificar que és una decisió "d'una magnitud que ultrapassa una opinió personal", ja que "és una decisió política amb magnitud laboral, econòmica i social", i va reiterar que la qüestió no correspon directament a la Direcció General.