El Govern obre el termini d'inscripció extraordinari del Programa d'Acompanyament Escolar

Publicado 20/5/2019 14:08:34 CET

PALMA DE MALLORCA, 20 Maig (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Educació i Universitat ha obert el termini d'inscripció de la convocatòria extraordinària del Programa d'Acompanyament Escolar (PAE) que es desenvolupa durant el mes de juliol.

Segons ha informat en un comunicat, tots els centres educatius públics que imparteixen educació secundària obligatòria interessats, tenen fins al proper 30 de maig per sol·licitar-ho. Aquest programa està dirigit a l'alumnat d'educació secundària obligatòria de centres públics amb matèries amb avaluació negativa però amb perspectives favorables de recuperació i/o promoció i titulació.

L'objectiu és ajudar l'alumnat a superar les dificultats per aconseguir l'èxit escolar i la titulació en educació secundària obligatòria, mitjançant activitats de reforç i suport educatiu durant el mes de juliol.

La Conselleria ha remarcat que en la convocatòria extraordinària del curs passat van participar 36 centres, amb 101 grups d'alumnes, que van sumar 712 estudiants participants. L'estudi de les memòries dels centres sobre el programa mostra "un alt grau de satisfacció tant entre l'alumnat, com entre les famílies i els docents", ha remarcat el Govern.

MILLORA EN ELS RESULTATS ACADÈMICS DELS ALUMNES

Així, una vegada finalitzat el programa del curs passat, els resultats de l'alumnat inscrit milloren. En el cas de Primària, el 66 per cent de l'alumnat que va participar al Programa va aprovar totes les matèries, el 16'54 per cent va suspendre solament una matèria i el 12'14 per cent, dues matèries. Solament el 5'22 per cent va suspendre més de dues matèries.

En el cas de Secundària, van aprovar totes les matèries el 25'47 per cent, mentre que el 19'8 per cent va suspendre solament una matèria i el 23'94 per cent, dues matèries. El 30'78 per cent va suspendre més de dues matèries.

Considerant que el PAE es dirigeix alumnat especialment vulnerable i en risc d'abandó escolar, els resultats obtinguts en la primera edició van ser qualificats de molt positius per part de la Conselleria.

A més, les famílies van confirmar aquesta impressió posat que el 97 per cent va afirmar estar satisfet o molt satisfeta amb el resultat del programa. Per la seva banda, el 79 per cent dels centres van valorar la millora de la convivència com a satisfactòria o molt satisfactòria arran de l'aplicació del PAE. Segons els centres educatius, el grau de satisfacció general amb el resultat del programa és d'un 97'78 per cent.

Pel que fa al grau de compromís de l'alumnat i les famílies amb la iniciativa també ho qualifica la Conselleria com "molt alt" ja que el 84'85 per cent de l'alumnat inscrit al programa ho ha finalitzat.

El PAE s'emmarca en el conjunt de mesures del Pla d'èxit educatiu impulsat per la Conselleria d'Educació i Universitat i es dirigeix especialment a millorar les competències dels alumnes reforçant les capacitats i l'autonomia perquè siguin capaces de regular el seu propi aprenentatge. Es pretén augmentar les seves expectatives d'èxit, expectatives associades a la permanència en el sistema educatiu, i reduir l'abandó escolar.

El PAE està destinat a alumnat de centres públics de 5è i 6è de primària, i d'educació secundària obligatòria, preferentment d'1r i 2n, que es trobin en situació especialment vulnerable per motius socioeconòmics o socioculturals, risc d'abandó escolar i dificultats d'aprenentatge.

Es poden sol·licitar grups segons les necessitats del centre, tenint en compte que cada grup ha d'estar format entre cinc i vuit alumnes. El programa preveu destinar un total de 22 hores a cada grup, distribuïdes setmanalment durant juliol.