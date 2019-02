El Govern preveu més de 300 activitats el Dia de Balears

Publicado 25/2/2019 14:34:33 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Govern de Balears ha presentat aquest dilluns el programa d'actes de Mallorca en motiu del Dia de Balears i ha apuntat que a l'Illa es duran a terme 250 activitats repartides del 28 de febrer al 4 de març i ha concretat que en totes les illes se celebraran un total de 315 activitats.

Així ho ha informat la conselleria de Presidència en un comunicat en el qual han detallat que les activitats "destaquen aquest any pel seu caràcter descentralitzat i per l'intercanvi d'activitats entre illes".

En aquest sentit, el director general de Relacions Institucionals i Acció Exterior del Govern, Josep Claverol, ha assegurat que la "voluntat" de l'Executiu autonòmic és "aconseguir que el Dia de Balears aculli una multitud de propostes que atreguin a la ciutadania i que la facin sentir-se partícip de la celebració".

"El Govern pretén fomentar el coneixement de la realitat de cada illa, amb les seves particularitats, però també amb el reconeixement de tot allò que ens uneix", ha postil·lat.

Així, la Conselleria ha apuntat que aquesta edició incrementa la dotació econòmica als consells insulars de Menorca, Eivissa i Formentera i fomenta la col·laboració amb els ajuntaments de Mallorca, per la qual cosa es programaran un total de 23 activitats a la Part Forana, repartides en 16 municipis.

D'altra banda, el Govern ha destacat el Mercat del Dia de les Balears com a "novetat" d'aquesta edició en el qual els artesans de les Illes comptaran amb un espai propi per "mostrar els seus oficis" en una carpa situada a la plaça de les Drassanes.

En aquest sentit, el Parc de la Mar acollirà la Fira de Denominació d'Origen, en la qual participen productors i entitats que disposen del segell de qualitat i en la qual es durà a terme la final del Concurs de la Millor Ensaïmada del Món. A més, el parc de sa Feixina oferirà un espai propi gastronòmic que acollirà la final del concurs del Millor Pa amb Oli del Món.

En la mateixa línia, el Govern ha remarcat la presència d'activitats de promoció de la igualtat i activitats de caràcter inclusiu, a més de la presència de grups musicals de l'Illa i de la "aposta" pels joves creadors mitjançant la quarta edició d''Illes d'Art".

DONACIONS DE SANG EN EL DIA DE BALEARS

En aquest sentit, el Banc de Sang i Teixits de Balears ha informat que aquest any l'entitat disposarà d'autobusos en el Passeig Sagrera de Palma entre el dijous 28 i el dissabte 2 de març per fer possible les donacions de sang durant la Diada.

Segons han informat en un comunicat difós aquest dilluns, l'entitat pretén augmentar la sensibilització davant la importància de la donació i la necessitat de disposar de sang per a les transfusions i ha recordat que l'any passat van participar 115 persones i es van realitzar 79 donacions.

Finalment, l'edició d'aquest any inclou portes obertes perquè la ciutadania pugui conèixer des de dins institucions i museus, com el Parlament, el Consolat de Mar, la Llotja, la Seu, És Baluard o el Museu de Mallorca, entre molts uns altres.

Totes les activitats emmarcades en la celebració del Dia de Balears es poden consultar a la web diada.caib.es.